В Екатеринбурге на выборы президента пришли 60% избирателей

Явка избирателей в Екатеринбурге составила порядка 60%, при этом за Владимира Путина проголосовало более 70 процентов жителей города, принявших участие в выборах. Об этом сообщили РИА «Новый День» в городском избиркоме.

Обработка протоколов участковых комиссий и их обобщение продолжается. Окончательные результаты будут установлены на основании сведений районных избиркомов. После этого определятся итоговые цифры явки и точные данные о поддержке других кандидатов.

Напомним, в целом по области явка была несколько выше – 62,35%.

Победу одержал действующий президент России Владимир Путин, за него проголосовали 74,60% избирателей. На втором месте по популярности оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,58%. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у него 6,79%. У Ксении Собчак набралось 2,12%, у Григория Явлинского – 1,30%, у Бориса Титова – 0,93%, у Сергея Бабурина – 0,73%, у Максима Сурайкина – 0,64%.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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