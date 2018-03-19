Почти 74 % голосовавших екатеринбуржцев поддержали Путина

По последним данным, явка на выборах в Екатеринбурге составила 60,51 %. Это немногим ниже, чем в целом по области, в регионе проголосовали 62,35% избирателей.

Как сообщили сегодня утром в мэрии, за Путина проголосовали 73,95% пришедших на выборы. 10,84% отдали голос за Грудинина, за Жириновского – 5,03%, за Собчак – 3,62%.

Кроме того, в Екатеринбурге проводилось голосование за приоритетные проекты благоустройства. Только около 100 тысяч жителей города решили принять участие в этом опросе. Итоги этого голосования будут подведены сегодня в полдень.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.03.18

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