В Свердловской области завершен подсчет голосов избирателей на выборах президента

По состоянию на 6:00 часов 19 марта 2018 года на выборах президента Российской Федерации в Свердловской области обработаны протоколы всех участковых избирательных комиссий. Подсчет голосов избирателей закончен.

Как сообщили РИА «Новый День» в облизбиркоме, явка на выборах составила 62,35%.

Победу одержал действующий президент России Владимир Путин, за него проголосовали 74,60% избирателей. На втором месте по популярности оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,58%. На третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский, у него 6,79%. У Ксении Собчак набралось 2,12%, у Григория Явлинского – 1,30%, у Бориса Титова – 0,93%, у Сергея Бабурина – 0,73%, у Максима Сурайкина – 0,64%.

Екатринбург, служба информации

Екатринбург. Другие новости 19.03.18

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