Екатеринбург побил собственный рекорд по явке на выборы

Явка на выборах президента Российской Федерации в Екатеринбурге оказалась выше, чем во все предыдущие годы.
По данным администрации города, в областном центре проголосовали более 66% избирателей, или 772 тысячи человек.
«Такой уровень явки – исторический рекорд для Екатеринбурга. На выборы президента России в 2018 году пришли около 60% от числа зарегистрированных избирателей в Екатеринбурге. На тот момент это также было высшим показателем для уральской столицы», – отметили в мэрии.
Напомним, на выборы депутатов Екатеринбургской думы в 2023 году пришли 20,6% избирателей.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
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