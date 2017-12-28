Шаг вперед и два назад: политические итоги Свердловской области-2017 (ФОТО, ВИДЕО)

Политический 2017 год в Свердловской области оказался неоднозначным. Его можно назвать годом перестраховок и попыток свернуть публичную политику со стороны властей. При этом угрозы крупных протестных акций, прежде всего, в Екатеринбурге, привели к тому, что и город, и область несколько раз отказывались от собственных инициатив. Федеральный же центр, на словах одобряя отдаленные по времени мегапроекты, лишал регион того, что было наработано годами. Все это проходило на фоне двух крупных выборных кампаний – сначала губернаторской, затем – президентской.

Прологом к политическим итогам 2017 года можно назвать последнюю предновогоднюю пресс-конференцию губернатора Евгения Куйвашева, на которой он предстал явно утомленным и неуверенным в себе. От конкретики губернатор уходил, цифр и дат не называл, про уголовные дела в МУГИСО отвечал неохотно. О чем Куйвашев сказал точно, так это о строительстве храма-на-воде, отметив, что ему быть, отсекая все дискуссии по этому поводу. Забегая вперед, отметим: в октябре Куйвашев отказался от строительства храма-на-пруду, а в декабре – от итоговой пресс-конференции. Уже в январе эксперты начали обсуждать предстоящие выборы – губернаторские и муниципальные. Политологи отмечали, что на обстановку в целом позитивно влияет альянс администрации Екатеринбурга и областной власти, сложившийся в мае 2016 года – «возникающие на местах конфликтные ситуации не подогреваются извне».

Но на деле конфликтов это не убавило – практически сразу после нового года обстановка стала накаляться. В Екатеринбурге базой для нее послужил проект изменения схемы движения общественного транспорта в Екатеринбурге, предполагавший удаление более сотни маршрутов. Одновременно стало известно о повышении цен на проезд. В знак протеста пенсионеры и представители Партии пенсионеров, завладевшие трамваем, проехались с ВИЗа до площади Труда, чтобы выразить свое несогласие с новой тарифной политикой. Затем на площади Обороны местные «эсеры» устроили митинг против новой транспортной схемы под хриплое выступление некоего ВИА, перепевшего песню «Ленинграда», мол, в Екатеринбурге – пить, потому что на то, чтобы кататься на общественном транспорте, денег нет.

Митинг. Транспорт

Неудивительно поэтому, что вхождение Куйвашева в неофициальный список «губернаторов на вылет», попавший в СМИ якобы прямо из администрации президента, вызвал ажиотаж среди чиновников региона. Сам Куйвашев улетел в Москву, и буквально в тот же вечер городская администрация объявила об отставке «транспортного» вице-мэра Липовича и о переносе транспортной реформы на 2019 год – якобы под давлением областных властей.

Тогда же в феврале Куйвашев начал активно раскручивать свою программную статью «Переломный момент», согласно которой Свердловская область должна в ближайшие пять лет войти в тройку сильнейших регионов РФ. По факту же до этого очень далеко – в глубинке царят нищета и безысходность. По мнению экономистов, наиболее активно губернатор лоббирует только интересы УГМК, которая на сегодняшний момент стала главной опорой команды Евгения Куйвашева. Гендиректор УГМК Андрей Козицын был одним из инициаторов строительства храма Екатерины в акватории Городского пруда, против которого выступили жители Екатеринбурга. Уже в конце февраля в Екатеринбурге начал активную работу общественный «Комитет в защиту пруда». 23 февраля, в День защитника Отечества, прошла первая акция «Обнимем пруд». Несмотря на праздничный день, собралось более 200 человек. Конечно, для того, чтобы окружить живой цепью весь пруд, этого было недостаточно, но «хоровод» растянулся по набережной примерно на 200 метров. Добавим, что в апрельской акции против строительства в акватории Исети храма приняли участие уже более полутора тысяч человек.

Нищета и безысходность в глубинке

Следующий праздник, 8 марта, администрация губернатора попыталась использовать для улучшения его имиджа, смонтировав видеоролик, в котором Куйвашев читает стихи. Вышло не очень: вместо успешного, энергичного, бодрого, полного сил, заряженного на работу человека зрители увидели «потерявшегося ребенка, которому плохо на чужбине без мамы».

Тогда же, в марте, по области прокатилась новая волна протестных акций. Началось все с выступления сторонников Алексея Навального 26 марта. В Екатеринбурге участники пришли с плакатами «Не надо воровать!», «Где деньги?», «Нет коррупции!» и так далее. На следующий день серию митингов открыли дальнобойщики, которые требовали отмены системы «Платон», а заодно выдвигали политические требования. Затем митинговать начали водители и кондукторы общественного транспорта, которым задерживают зарплату. «Даешь полную остановку общественного транспорта! Только тогда к нашим проблемам прислушаются, вот тогда и получим зарплаты», – кричали в толпе.

Митинг сторонников Навального

Активную акцию протеста готовили и жители Тагила, недовольные «потерей года»: Минпромторг принял решение о том, что одна из крупнейших в России выставок вооружения и старейшая в Свердловской области – Russia Arms Expo – больше не будет проходить на Урале. Выставка проходила в Свердловской области ещё со времен губернаторства Эдуарда Росселя и считалась одним из брендов Уральского региона. Ее неоднократно пытались перенести в Подмосковье, но прежним руководителям области удавалось отстоять полигон «Старатель» как место проведения RAE.

17 апреля наконец-то завершилась затянувшаяся пауза по назначению Куйвашева врио свердловского губернатора. Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Евгения Куйвашева на эту должность, что можно было считать «благословлением» на новый срок. Врио губернатора Евгений Куйвашев начал кататься по области и сыпать выговорами на заседаниях правительства. Например, неприятным сюрпризом для него оказалась проваленная программа по газификации сел. По отчету министерства ЖКХ, в некоторых населенных пунктах проведенные к домам газопроводы годами стоят без ввода в эксплуатацию, потому что у жителей нет денег на подключение.

И это было не единственное откровение, что в области не все так складно как хотелось бы Куйвашеву. Накануне очередной «прямой линии» с президентом страны, состоявшейся 15 июня. NDNews.ru обобщил обращения и жалобы свердловчан – среди них были вопросы, касающиеся опасных для экологии производств, непостроенных дорог, аварийного жилья, переполненных больниц, и невыплаченной зарплаты. В эфире они не прозвучали.

Серебрянка

Но уже скоро проблемы свердловчан прозвучали на новом уровне. Когда стало известно о том, что выставку «Иннопром» посетит Владимир Путин, свердловчане решили встретить его митингами и пикетами, чтобы напомнить о своих проблемах. В частности, планировалось выступление многодетных семей в Ирбите, где не исполнялся президентский указ о выделении многодетным семьям земли для строительства. В Невьянске активисты намеревались провести протестный митинг, посвященный проблемам ЖКХ и экологической тематике. На мероприятии планировалось собрать до 500 участников. Даже жители Путинграда подумывали встретить Путина перекрытыми трассами. Тагильчане заявили, что в последнее время на УВЗ бывают неравномерные выплаты зарплаты. Недовольных удалось убедить акции отложить, но встреча Путина и Куйвашева на «Иннопроме» все равно оказалась не такой, какой ожидал губернатор. Пересказывая ему ситуацию с задержкой зарплаты на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, глава государства заявил: «Надо понять: если это так, то откуда такая «борзота», такое хамство по отношению к людям. Вы и сами на это посмотрите, но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно, я еще попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру разобраться», – сказал президент. Сразу после этого деньги у собственников завода, причем не только этого, мгновенно нашлись, а «тагильская борзота» угодила под суд.

Параллельно в области шла вялотекущая эпопея с выдвижением и регистрацией кандидатов в губернаторы. Ожидаемо провалил прохождение «муниципального фильтра» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который выдвинулся от «Яблока», расколов при этом региональное отделение. Несколько явно комедийных персонажей отсеялись на той же стадии. Резюмируя итоги выдвижения, федеральный политолог Евгений Минченко заявил, что выборы губернатора в Свердловской области всегда были гладиаторскими боями, а теперь их демонстративно заменяют на шутовской рестлинг. «Публика жаждет крови на песке, а не клюквенного сока. И тот, поди, стырят по дороге», – заявил Минченко. В итоге выборы обернулись «протокольным мероприятием»: избирком зарегистрировал шесть кандидатов – представителя партии пенсионеров Дмитрия Сергина (РППС), справоросса Дмитрия Ионина, жириновца Игоря Торощина, коммуниста-банкира Алексея Парфенова, «зеленого» депутата ЕГД Константина Киселева и единоросса Евгения Куйвашева.

Украсил выдвижение «подписной скандал». Подписи депутатов для прохождения фильтра набирали в городах и весях, где депутаты ЕР ничтоже сумняшеся подписывались за представителей других партий – зато список кандидатов оказался без сюрпризов.

Подписной скандал

Как и ожидалось, на выборах с результатом более 62% победил врио Евгений Куйвашев. Правда, итоговая явка оказалась невеликой. Общий показатель – 37,33%. В Екатеринбурге на участки пришли чуть больше 20% взрослых жителей, а за Куйвашева проголосовали меньше половины из них.

На местных выборах в большинстве городов победу одержала «Единая Россия», но руководители свердловского регионального отделения признали, что партия не смогла получить большинство голосов на муниципальных выборах в трех городах. Большинство в Асбесте получила КПРФ, протестующая против строительства сурьмяного завода. Алапаевск и Нижняя Тура были потеряны по причине конфликтов местных элит. Особое место в истории 2017 года занял Богданович, где долго не могли выбрать нового мэра. Все началось с того, что в начале августа гордума избрала главой города бывшего главного финансиста мэрии Владимира Голованова. Прежний глава Владимир Москвин заявил, что конкурс был нелегитимен, так как в последний раз конкурсная комиссия собралась в урезанном составе, в частности, не было ни одного представителя администрации губернатора. Москвин заперся в своем кабинете, а его оппоненты начали думать, как его оттуда выманить. Конфликт удалось разрешить только через суд. Репутации «ЕР», которой пришлось уговаривать партийцев прекратить бунт, был нанесен явный урон – прислушиваться богдановичские единоросы не желали.

Двоевластие

Сразу после инаугурации Евгений Куйвашев столкнулся с новыми вызовами времени. Первый из них – это внимание к региону (прежде всего, к Екатеринбургу) внесистемной оппозиции накануне президентских выборов. Уже 16 сентября сюда наведался лично Алексей Навальный. Несмотря на то, что «перебить» повестку власти пытались личным «хождением в народ» на митинге обманутых дольщиков, к Навальному пришло, по разным подсчетам, от 1400 до 3000 человек. Еще один митинг в его поддержку, но уже без его участия состоялся 7 октября и впервые сопровождался целой серией задержаний участников. Один из них даже потерял сознание в давке. Закончилось все стихийным маршем к отделу полиции.

Задержания в Екатеринбурге

Ближе к главным выборам 2018 года Екатеринбург стал вообще любимым местом для визитов у представителей оппозиции. Поскольку популярным ходом для кампании большинство избрали прием – «я расскажу Путину о ваших проблемах», властям региона опять приходится брать себя в руки и демонстрировать внимание к мнению граждан.

Так, 17 октября Куйвашев заявил, что Храма-на-воде в Екатеринбурге не будет – скорее всего, церковь имени святой покровительницы города вырастет на суше, неподалеку от воды. Причем, по словам губернатора, это решение было принято еще в апреле, но почему-то держалось им в тайне.

Против храма

Однако не успели затихнуть страсти по храму, как возникли еще две проблемы, и обе – связанные с УГМК. 1 сентября Андрей Козицын заявил, что УГМК приняла решение снести недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга и построить на ее месте ледовую арену. Тема вызвала широкий общественный резонанс. Все больше людей, в том числе экспертов, высказывалось за то, чтобы отменить это решение. Есть в теме и религиозный аспект: еще при губернаторе Росселе мусульмане получили разрешение на строительство рядом с башней соборной мечети. Верующие опасаются, что теперь их просто выгонят с участка.

На севере области, в Ивдельском округе, людей волнует гораздо более серьезная проблема, чем екатеринбургский недострой – отравление местных рек Тальтия, Банная и Черная сточными водами с рудников ОАО «Святогор» (входит в УГМК-холдинг). Тема экологического бедствия, которое переживает самый северный город Свердловской области, вышла на федеральный уровень. Надзорные органы проблему признали, но пока она не решена. «Вот мы видим все эти отписки и какое-то нейтральное отношение к проблеме местных властей. Нам что, трассы перекрывать, объявлять голодовки? Видимо, только так можно привлечь внимание федеральных властей. А хотят ли они в 2018 году, когда будут выборы президента, такой скандал на Урале?» – такова риторика защитников экологии.

Неспокойно и в Нижнем Тагиле. Резкими заявлениями в адрес своего руководства отметились в конце года рабочие Уралвагонзавода. Предприятие, некогда гремевшее на всю страну из-за нового танка и значившееся в «любимчиках Путина», теперь судится с заводчанами. Рабочие возмущены новой политикой руководства, которое, получив хорошие заказы от государства и деньги на модернизацию, решило начать экономить на рабочих. Представители рабочего коллектива также требуют провести расследование в отношении экс-гендиректора предприятия Олега Сиенко, который руководил заводом в период с 2009 по 2017 годы. Чтобы отстоять свои права, рабочие готовы дойти до самого президента Владимира Путина.

Рабочие УВЗ собрались в Путину

В Екатеринбурге ближе к концу года стала ощущаться близость и других выборов – муниципальных, которые пройдут в сентябре 2018 года. Круг тем для будущей избирательной кампании уже обозначен. Это отнятые полномочия Екатеринбурга, бюджет развития, строительство второй линии метрополитена, подготовка к «Экспо-2025». Тем не менее, пока до сих пор нет ясности – сохранится ли в прежнем виде смешанная система выборов депутатов. Если нет, то это станет сильнейшим ударом по системной оппозиции. В этих условиях Евгений Куйвашев снова входит в Новый год с неоднозначным положением. По слухам, из «желтого дома» в Москву ушло уже 148 отчетов о проведенных мероприятиях, которые должны повысить явку свердловчан на выборы-2018.

Публичного подведения итогов уходящего года от губернатора свердловчанам узнать не удастся. Никаких итоговых пресс-конференций, где обычно губернаторы рассказывали о сделанном, в 2017 году не состоится. Перед Новым годом губернатор предпочел еще раз попасться на глаза Путину – на заседании Госсовета. Правда, отметили очевидцы, вид Евгений Владимирович имел столь же невеселый, сколь и ровно год назад, когда не был уверен в своем переизбрании.

Екатеринбург, служба информации

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