Покойся с МИРом: лобби-игры вокруг ТОСЭР создадут новую проблему для областных властей

Публикации за 17.02.17

В Свердловской области разворачивается очередной виток политической борьбы вокруг судьбы моногородов. В этой борьбе схлестнулись интересы финансово-промышленных групп, областных министров и мэров. Пока чиновники и бизнесмены делят призрачные шансы на получение федеральных денег, сами города всё сильнее отдаляются от выхода из кризиса.

Фавориты и аутсайдеры

Последние сводки с этого фронта таковы. Власти Свердловской области активно лоббируют интересы УГМК, которая намерена присвоить «своим» городам статус территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Речь идет о нескольких «вотчинах» уральских медников: Верхняя Пышма, Среднеуральск, Красноуральск, Кировград, Ревда, Серов, Реж. Интерес УГМК хорошо понятен: предприятия, работающие в ТОСЭР, получают существенные налоговые льготы.

Понятно и то, почему именно медников поддерживает областное министерство инвестиций и развития (МИР). Именно УГМК на сегодняшний момент стала главной опорой и главным спонсором команды губернатора Евгения Куйвашева. Не так давно гендиректор УГМК Андрей Козицын получил статус советника губернатора. Было бы странно, если бы уральский олигарх поддерживал областную власть бескорыстно: взамен он наверняка рассчитывает получить преференции для своего бизнеса. В том числе и присвоить своим «вотчинам» (или хотя бы одной из них) статус ТОСЭР.

Однако появление столь явного фаворита не может не ущемить интересы других финансово-промышленных групп, присутствующих в области. Так, на присвоение статуса ТОСЭР своим городам (Новоуральску и Лесному) рассчитывает и госкорпорация Росатом. Но в условиях, когда региональные власти явно поддерживают только УГМК, атомщики вынуждены выстраивать контакты с федеральными властями самостоятельно, без помощи областного руководства. Учитывая, что поддержки лишились и другие города, претендовавшие на статус ТОСЭР, ситуация может перерасти в серьезный конфликт.

Министерство без принципов и без стратегии

Чтобы понять причину сложившейся ситуации, нужно напомнить суть истории о попытках спасения моногородов. Правительство России предпринимает шаги в этом направлении уже не первый год, но пока результаты оставляют желать лучшего. Последний по времени проект, связанный со спасением моногородов – это как раз создание территорий опережающего социально-экономического развития. Список таких территорий утверждает правительство по представлению федерального министерства экономического развития. Министерство, в свою очередь, готовит проекты на основе заявок от регионов. В Свердловской области этим должно заниматься министерство инвестиций и развития (МИР), воссозданное в 2014 году.

Проблема в том, что никакой собственной стратегии, касающейся моногородов, у Свердловской области нет. Хотя, наверное, она могла бы и быть: ведь подобных городов на территории региона предостаточно, и, следовательно, решать их проблемы надо комплексно, а не точечно. Но факт остается фактом: стратегии нет, как, собственно, нет до сих пор и внятной инвестиционной политики. Специально созданное для этого министерство пока не предъявило ощутимых результатов своей работы.

В таких условиях единственное, что остается руководству Свердловской области – это попытаться встроиться в тренды, задаваемые федеральным правительством. И если сейчас есть тренд на создание ТОСЭР, то область в срочном порядке кидается в этом направлении. Беда в том, что даже в этом случае чиновники стараются в первую очередь думать о собственной выгоде.

Игра с отрицательной суммой

Выливается это в то, что с одной стороны, власти лоббируют создание ТОСЭР в вотчинах наиболее приближенных олигархов. С другой, активно используют тему территорий опережающего развития как политический лозунг. Зная, что власти городов будут хвататься за любой шанс получить дополнительные деньги и возможности для развития, руководители области обещают помочь с получением статуса ТОСЭР чуть ли не каждому второму муниципалитету (в обмен на политическую лояльность). Но обещания эти не заканчиваются пока ничем.

По задумке федеральных властей, первоначальные заявки на создание ТОСЭР должны исходить от самих муниципалитетов, а не формироваться по сиюминутным интересам региональных властей. Но в Свердловской области эта схема не работает.

На данный момент в МИРе скопилось, наверное, несколько десятков заявок от городов, мечтающих получить вожделенный статус. Но как можно заметить, им либо не дают хода, либо отвечают отказом, часто по формальным основаниям. Впрочем, сказать, что заявки просто «лежат», тоже было бы неправильно – нет, вокруг них идет серьезный торг, выгодный в первую очередь самим областным чиновникам. Подобный торг, например, шел вокруг заявок Первоуральска и Полевского, продвигаемых соответственно группами ЧТПЗ и ТМК. Игра закончилась с отрицательной суммой: обе заявки остаются без движения, но можно предположить, что МИР получило определенную выгоду от самого процесса этого торга.

Случай с Краснотурьинском

По факту единственной «выстрелившей» заявкой сейчас является заявка Краснотурьинска, который все-таки получил от федерального правительства статус ТОСЭР. Областные власти подавали это как результат собственных лоббистских возможностей, хотя и тут есть в чем усомниться (Краснотурьинск, как известно, считается вотчиной РУСАЛа, и говорить в первую очередь надо о возможностях этой компании).

Впрочем, и опыт с Краснотурьинском пока нельзя назвать успешным. Трудно понять, почему территорией опережающего развития был объявлен далекий северный город, находящийся в 385 километрах от Екатеринбурга. Точнее, можно догадаться, почему РУСАЛ решил переложить ответственность за судьбу города на плечи правительства – но понять, почему инвесторы должны вдруг решить вкладывать деньги в утопающий в снегах депрессивный моногород, значительно сложнее. Собственно, пока этого и не происходит. По слухам, даже власти этого города сомневаются, что проект закончится каким-то результатом, однако отказываться от него уже поздно: раз федеральные деньги пришли, любое их неосвоение грозит мэру не только отставкой, но и более серьезными последствиями. Получается, что город и его власти оказались заложниками решения областных властей, руководствовавшихся собственными интересами.

Политическая проблема

И вот на фоне этих примеров разворачивается ныне история с лоббированием интересов УГМК и попытками «оттереть» Росатом. Всё указывает на то, что МИР затеял новую игру вокруг ТОСЭР. Но эта игра опасна с политической точки зрения. Начиная ее, команда губернатора в преддверии выборов может легко подставить Евгения Куйвашева под новый конфликт с региональными элитами. А присутствие в этих процессах Росатома может лишь усугубить ситуацию: наблюдательный совет госкорпорации, как известно, возглавляет первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, курирующий всю внутреннюю политику и губернаторские выборы в том числе. И если областные власти в лице министерства инвестиций и развития продолжат действовать в том же духе, что и прежде, последствия для всего руководства области могут оказаться не самыми радужными.

С другой стороны, проблемы могут начаться и с самими городами: уже сейчас многие муниципальные руководители, поверившие обещаниям области, чувствуют себя обманутыми. Их разочарование также может вылиться в политический кризис – ведь в конце концов именно мэры обеспечивают результат выборов на низовом уровне. Кто знает – не станет ли история с ТОСЭР последней каплей, способной лишить губернатора этой поддержки.

Екатеринбург, Служба информации

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