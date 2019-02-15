Новоуральск и Лесной получили статус территорий опережающего развития

Выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указ о предоставлении уральским городам Новоуральску и Лесному статуса территорий опережающего социально-экономического развития. Ожидается, что в экономику этих городов будет инвестировано в общей сложности 27 млрд рублей. Для предприятий-резидентов будут упрощены административные процедуры и создан льготный налоговый режим.

Наибольший приток внебюджетных инвестиций – 23 млрд руб. – ожидается в Новоуральск. Деньги пойдут на внедрение инновационных разработок и создание гражданских производств на предприятиях атомной отрасли, в том числе и на открытие 4 тысяч новых рабочих мест. В числе приоритетных видов экономической деятельности для новоуральского ТОРа закреплены растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, текстильных изделий, лекарственных средств, мебели, научные исследования в области естественных и технических наук, а также автотранспорт. Глава Новоуральска Александр Баранов подтвердил «Новому Дню» подписание соглашений с семью резидентами. В Лесном займутся обработкой древесины, производством химических веществ, металлических изделий, компьютеров, электрического оборудования.

Принципиальное решение о создании территорий опережающего развития в закрытых городах Владимир Путин принял еще в 2015 году, спустя два года работы, в мае 2017-го, свердловское министерство инвестиций и развития направило в федеральное правительство соответствующую заявку.

Градообразующие предприятия Новоуральска и Лесного входят в структуру госкорпорации «Росатом». В первом производит ядерное топливо, во втором – ядерные боеприпасы. В силу этого территории обеспечены высокоразвитым производственным комплексом и стабильными госконтрактами. Создание ТОСЭР позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции, создать новые предприятия и рабочие места для снижения зависимости от градообразующих комбинатов, сохранения и развития кадрового потенциала.

Новоуральск, Лесной, РИА «Новый День», служба информации

Новоуральск, Лесной. Другие новости 15.02.19

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