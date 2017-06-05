Сценарий выборов и полный список кандидатов в губернаторы уже известен сельским чиновникам (АУДИО)

Официальный старт губернаторской кампании будет дан только завтра, когда свердловское заксобрание примет соответствующее решение, однако муниципальные чиновники оказались на удивление прозорливыми: они уже совершенно точно знают, какие партии будут в них участвовать.

Беседа чиновницы и депутата

Как рассказал NDNews.ru депутат Белоярской городской думы Владислав Гилев, с него и его коллег требуют не позже завтрашнего утра выбрать, за кандидата от какой из шести партий они готовы поставить свою подпись в листах для прохождения муниципального фильтра. Список партий уже готов: это ЕР, КПРФ, ЛДПР, СР, РППзС и «Зеленые». По словам замглавы Белоярского ГО Елены Юрловой, проводившей беседу с народными избранниками, «все уже известно». Депутат пытался убедить чиновницу подождать, говоря, что хочет посмотреть, какие еще партии выставят своих кандидатов, однако она отказалась: «Мне потом из-за вас объяснительные придется писать, почему я с вами не договорилась».

Как нетрудно заметить, «Яблока», от которого анонсировал свой поход на выборы Евгений Ройзман, в списке «утвержденных» партий нет. Вероятно, решение об отказе ему в регистрации уже принято на самом высоком уровне.

Напомним, на прошлой неделе руководитель свердловского исполкома ЕР Александр Косинцев заявил, что единороссы готовы помочь другим партиям с прохождением муниципального фильтра, но только если они сами обратятся за помощью. При этом «никаких циркуляров рассылаться не будет», в каждом случае вопрос будет решаться индивидуально.

Самое забавное в этой истории заключается в том, что не все из перечисленных партий озвучивали имя своего потенциального кандидата. Таким образом, муниципальным депутатам предложено выбирать «котов в мешке».

Белоярский, Елена Владимирова, Антон Гуськов

Белоярский. Другие новости 05.06.17

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