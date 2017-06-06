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Отсчет пошёл: свердловское заксо назначило выборы губернатора на 10 сентября

Отсчет пошёл: свердловское заксо назначило выборы губернатора на 10 сентября

Только что депутаты свердловского заксобрания одобрили назначение очередных выборов губернатора . Решение было ожидаемым, его важность лишь в том, что оно даёт официальный старт избирательной кампании.

Кандидаты в губернаторы смогут выдвигать свои кандидатуры, начиная с дня, следующего за официальным опубликованием постановления в Областной газете (вероятно, через два-три дня). После подачи заявления о выдвижении в избирком кандидаты могут приступить к сбору подписей местных депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Выдвижение кандидатов продлится .

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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