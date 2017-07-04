В Невьянске к приезду Путина 500 человек выйдут на митинг против чиновничьего «экстремизма» (ДОКУМЕНТ)

Одиночный пикет жительницы Невьянска Светланы Буковой спровоцировал волну недовольства среди других горожан. В ближайшее воскресенье с 12 до 15 часов в Невьянске пройдет протестный митинг, посвященный проблемам ЖКХ и экологической тематике. Как сообщил NDNews.ru один из организаторов акции Николай Харченко, на мероприятии планируется собрать до 500 участников, в том числе жителей, которые годами не могут добиться отселения из аварийного жилья.

Изначально организаторы заявляли митинг на площади Революции, которая находится напротив мэрии. Но городские чиновники ответили отказом, ссылаясь на другое ранее запланированное мероприятие (в тот же день на площади будет проходить молодежный фестиваль ГТО). В итоге мэрия предложила перенести протестную акцию в городской парк. «Мы попытаемся поменять место, но главное, нам согласовали митинг», – отметил собеседник агентства.

Тема предстоящей акции довольна обширна. Митинг проводится с целью «выражения протеста населения против экстремизма в любых проявлениях, в том числе экологического», против роста социальной напряженности в Невьянске, за стабильное развитие общества в условиях кризиса и «против произвола администрации НГО при выделении жилья». Последняя формулировка относится к ситуации, в которую попала Светлана Букова и еще девять очередников с неисполненными решениями суда. На их переселение требуется 8,7 миллионов рублей, таких денег, как ранее заявляли в мэрии Невьянска, в местном бюджете нет.

Напомним, вчера Светлана Букова приняла решение приостановить голодовку, так как получила обещание от главы Невьянска Александра Берчука о выделении ей денежной компенсации взамен получения жилья. За счет каких средств будет выплачена компенсации (речь идет о сумме от 880 тысяч до 1,6 миллиона рублей), выяснить не удалось. Замглавы администрации города по вопросам ЖКХ Вячеслав Петелин на вопрос корреспондента NDNews.ru заявил, что не занимается этой проблемой и бросил трубку. Приемная главы города Александра Берчука не отвечает на звонки.

«Мы не верим администрации, но мы решили поверить главе Александру Берчуку, потому что он проявил человечность и вышел на переговоры. Но Светлана Букова готова возобновить голодовку, если ее снова обманут. Только в этот раз она поедет в Екатеринбург и устроит пикет напротив здания областной прокуратуры. Так как мы считаем в этой ситуации виновными прокуратуру Невьянска и КУМИ (комитет по управлению муниципальным имуществом)», – сообщил Николай Харченко, защищающий интересы Буковой. Он рассказал, что сейчас Светлана и ее муж временно поселились у знакомых. После недельной голодовки женщина сильно измотана, в последние дни у нее проявилась простуда. Но проблемы со здоровьем не повлияли на ее решимость добиться своего жилья.

Примеру Светланы Буковой из Невьянска готовы последовать общественницы Ирбита, они несколько лет не могут добиться от властей добросовестного исполнения президентского указа о выделении многодетным семьям земельных участков. Женщины собирались провести митинг против бездействия местных чиновников, но представители администрации Ирбита отказались согласовать акцию и пригрозили многодетным матерям ответственностью за несанкционированный протест.

Невьянск, Валентина Ярославцева

Невьянск. Другие новости 04.07.17

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