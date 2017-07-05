К жительнице Невьянска, устроившей недельную голодовку, нагрянула полиция

К жительнице Невьянска Светлане Буковой сегодня пришли полицейские. Женщина, недавно завершившая недельную голодовку, уверена – таким образом на нее давят из-за акции протеста. В полиции случившему дают более простое и банальное объяснение – пикет ни при чем, полиция интересуется ее супругом, который мог совершить кражу из магазина.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» общественник Николай Харченко, полицейские буквально вломились сегодня в дом знакомых Светланы, которые ее временно приютили, он находится в невьянском поселке Вересковый. «Со слов Светланы, они пришли, сказали, что якобы видели ее с мужем в городе Верхний Тагил, в магазине. И они хотят побеседовать с ее мужем, потому что он украл оттуда сотовый телефон. Она сказала – именно не подозревается в краже, а украл. Ей показали какое-то видео, где она с мужем и другие люди ходят по этому магазину. Никакой кражи на записи нет, но, как ей сказали, «это и так понятно, вы крадете телефон». И еще сказали, что если вы в полицию сами не придете, мы вас на 15 суток закроем», – объяснил общественник. Мужа пикетчицы, Олега Букова, в тот момент в доме не было. Женщина, отмечает Харченко, уверена – это провокация, связанная с ее голодовкой. «Она пригрозила полицейским журналистами, и они убежали в свою машину. Причем это были не невьянские полицейские, а кировградские», – уточнил Харченко.

В полиции факт прихода полицейских в дом, где сейчас живет Букова, подтвердили, но заметили, что связывать визит стражей порядка и пикет неуместно. «Действительно, по месту жительства женщины выезжали оперативные сотрудники ОВД Кировграда. Визит сыщиков абсолютно никакого отношения к ее акции не имеет. У оперативников есть основания проверить ее гражданского супруга на причастность к хищению телефона, совершенное в одном из магазинов в Верхнем Тагиле. Учитывая, что супруга дома не оказалось, ему оставили повестку с просьбой прийти и прояснить ситуацию по этому вопросу», – прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, Букова приостановила голодовку в понедельник, так как получила обещание от главы Невьянска Александра Берчука о выделении ей денежной компенсации взамен получения жилья.

Невьянск, Светлана Загороднева

Невьянск. Другие новости 05.07.17

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