Власти Невьянска согласились выдать голодающей жительнице деньги на жилье – осталось их найти

Глава Невьянска Александр Берчук и пикетчица Светлана Букова, голодающая пятый день, пришли к временному компромиссу. Администрация согласна выдать женщине денежную компенсацию взамен отселения из аварийного барака в новое жилье. Но для этого требуется судебное определение и хоть какие-то финансовые гарантии со стороны властей. Букова решила продолжать голодовку, пока не начнется судебное разбирательство. Она по-прежнему сидит на стульчике напротив администрации города с протестными плакатами.

Как рассказал NDNews.ru Николай Харченко, защищающий интересы пикетчицы, вчера и сегодня со Светланой Буковой общался мэр Александр Берчук. «Они долго и эмоционально обсуждали сумму компенсации. Я настаиваю, что Букова должна получить 1,6 миллиона рублей по данным Росстата [о рыночной стоимости жилья], администрация предлагает около 880 тысяч рублей на основании некой невьянской статистики. Сегодня Берчук сказал, что согласен на любую сумму, только бы мы убрали пикет, но чтобы сумма компенсации была обоснована по закону», – рассказал общественник.

В итоге стороны сошлись на том, что администрация подаст в суд заявление для изменения способа исполнения решения по делу Буковой – с предоставления жилья на денежную компенсацию. А затем мэрия будет изыскивать эти средства, вероятно, не без помощи областных властей, так как сегодня Берчук, по информации собеседника NDNews.ru, отправился в администрацию губернатора.

Светлана Букова решила, что приостановит голодовку в тот момент, когда заявление мэрии будет принято на рассмотрение в суде. «Ее много раз обманывали в администрации, поэтому она не верит обещаниям. Даже пример с квартирой на улице Матвеева, которую ей предлагали чиновники на встрече в прокуратуре. Выяснилось, что там проживают какие-то люди без регистрации. То есть, представители администрации только делали вид, что могут предоставить Буковой жилье», – добавил Николай Харченко.

По его словам, состояние голодающей становится хуже. Женщина сильно обгорела на солнце, так как целыми днями находится на открытом месте, пьет много кофе и старается беречь силы. За все время голодовки ее ни разу не посетили медики. Сегодня к протестующей жительнице приезжала съемочная группа федерального телеканала, поэтому скоро история Светланы Буковой может выйти в общероссийскую повестку.

Невьянск, Валентина Ярославцева

Невьянск. Другие новости 30.06.17

ВТБ и АИЖК совместно займутся развитием рынка доходных домов. / Дорожные работы в Екатеринбурге привели к уголовке: из бюджета ушло 15 миллионов. / В первую ночь июля в Екатеринбурге похолодает до 10 градусов, будет дождливо. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»