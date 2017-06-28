«Путин, помоги!»: голодающая жительница Невьянска, которой негде жить, бросит клич президенту

В Невьянске третьи сутки продолжается протестная голодовка Светланы Буковой, требующей отселения из аварийного барака. Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня женщина вместе с общественниками была на совещании в прокуратуре города, где также присутствовали чиновники мэрии. По ее признанию, разговор получился эмоциональным, но безрезультатным. Представители администрации устно пообещали решить вопрос с жильем к четвергу, но не дали никаких гарантий. Светлана Букова продолжит пикет и готовит на завтра новый плакат – с призывом о помощи к президенту России Владимиру Путину, чей визит в Свердловскую область состоится в ближайшее время.

Как рассказал информагентству общественник Николай Харченко, на встрече заместитель городского прокурора Андрей Терешкин вновь уговаривал Букову прекратить голодовку. Сначала женщине предложили снять жилье (за ее счет), пока администрация не подыщет ей квартиру для исполнения решения суда. Когда жительница возмутилась предложению, зампрокурора озвучил другой вариант – переехать в квартиру в поселке Вересковый по договору поднайма. В ходе беседы выяснилось, что предлагаемое жилье принадлежит некой бабушке, которая сейчас живет в доме престарелых. После этого мэрия предложила Буковой предоставить во временное пользование еще одну квартиру на улице Матвеева, которая должна перейти в муниципальную собственность после смерти собственника.

Как подчеркнул Николай Харченко, в обоих случаях не идет речь об исполнении решении суда, который постановил предоставить Буковой жилье по договору соцнайма. Сама Светлана заявила, что не верит администрации, так как раньше чиновники уверяли ее, что маневренного жилья в городе нет. «Пока мне не покажут гарантийного письма о получении квартиры, я не прекращу голодовку. Буду стоять до победного», – говорит женщина.

«Администрация города объясняет, что не может выдать квартиру Буковой, так как существует «очередь внеочередников» на получение жилья по решениям суда. Прокуратура в курсе этого и не предпринимает никаких действий, хотя это нарушение жилищных прав людей. Мы настаиваем, что решение суда по делу Буковой должно быть исполнено, вне зависимости от положения очереди. На встрече я предложил администрации заменить выдачу квартиры на денежную компенсацию, исходя из рыночной стоимости жилья. Но мэрия закричала, что категорически против. Вопрос в том, почему прокуратура, как истец по делу Буковой, не выступила с тем же предложением. Нам Терешкин заявил, что все нормально, исполнительное производство идет. А Светлана Букова и ее муж были вынуждены почти год бомжевать в аварийном бараке», – отметил Харченко.

Добавим, сейчас Светлана Букова и ее муж ночуют в машине, припаркованной недалеко от места пикета. Самочувствие женщины на третий день голодовки значительно ухудшилось. Она сообщила NDNews.ru, что на приеме в прокуратуре ей стало плохо, сегодня несколько раз шла кровь из носа. За состоянием ее здоровья по-прежнему следит только муж. Завтра в 8 часов утра Светлана вновь выйдет к памятнику Ленина напротив мэрии Невьянска. От отчаяния она решила сменить лозунг своего пикета и готовит плакат с надписью «Путин, помоги!», чтобы привлечь внимание областных чиновников, которые готовятся к приезду президента России в Екатеринбург.

Невьянск, Валентина Ярославцева

Невьянск. Другие новости 28.06.17

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