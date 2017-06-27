«Давление упало, кружится голова»: в Невьянске продолжается голодовка женщины, требующей отселения из аварийного барака

В Невьянске продолжается голодовка жительницы поселка Ударник Светланы Буковой, вынужденной жить в машине, так как власти не предоставляют ей жилье. Самочувствие женщины ухудшилось, она жалуется на низкое давление и головокружение, но не намерена прекращать одиночный пикет.

Как рассказала NDNews.ruСветлана, сегодня около полудня (спустя сутки после начала голодовки) к ней на переговоры вышел глава Невьянска Александр Берчук. По словам женщины, чиновник пытался обвинить ее в том, что она заселилась в аварийный барак по собственному желанию ради прописки, хотя жительница имеет на руках документы, подтверждающие обратное. Также к Буковой обратился прокурор Невьянска Алексей Лобазов, который уговаривал ее прекратить акцию протеста. «Прокурор рассказал, что в Ударнике идет проверка, администрации грозит уголовное дело [за неисполнение решение суда]. Завтра в мэрии пройдет совещание, на которое пригласили и меня. На время встречи я приостановлю голодовку, но сегодня не отступлюсь», – сообщила Светлана.

За состоянием здоровья протестующей следит только ее муж. Полиция наблюдает за общественным порядком на месте пикета. По словам Светланы, многие местные жители ей сочувствуют, приносят чай и воду, говорят слова поддержки и даже посвятили ей стихи в Интернете. Но женщина просит людей не присоединяться к ее пикету, чтобы не нарушить законодательство. Напомним, Светлана Букова и ее муж несколько лет проживали в аварийном бараке, где им как малоимущим администрация города выделила квартиру. Дом находится в ужасном состоянии и может обрушиться в любой момент: прогнивший потолок подпирают балки, по стенам расходятся трещины, пол разваливается. Год назад прокуратура в интересах жильцов подала иск, обязывающий администрацию города предоставить Буковым новое жилье. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил, но решение инстанции до сих пор не исполнено. В мэрии Невьянска заявляют, что в местном бюджете нет денег на расселение очередников из ветхого жилья. Жалобы Светланы Буковой во все инстанции никакого результата не принесли, поэтому женщина от отчаяния пошла на голодовку.

видео

Невьянск, Валентина Ярославцева

Невьянск. Другие новости 27.06.17

Почти половина летних лагерей не прошли проверку Роспотребнадзора. / Уральские чиновники скрывают от СМИ имена выпускников-медалистов. / «Он написал явку с повинной»: прокуратура направила в суд дело соратника Куковякина – Юрия Косарева. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»