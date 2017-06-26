Жительница Невьянска объявила голодовку и поселилась в машине – ее отказываются переселять из аварийного жилья (ВИДЕО, ФОТО)

На Урале объявлена голодовка – местная жительница заявляет, что ее поставили в невыносимые условия, с недавних пор она вынуждена жить в машине. Как передает корреспондент NDNews.ru, о начале акции жительница поселка Ударник Светлана сообщила сегодня во время одиночного пикета у здания администрации Невьянского городского округа. Женщина требует исполнить решение суда, обязывающее местные власти переселить ее из аварийного дома.

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Ранее невьянский городской прокурор обратился в интересах Буковой Светланы и ее мужа Олега в суд с иском к администрации Невьянского городского округа о возложении обязанности предоставить Буковой С. М. и Букову О. В. жилое помещение общей площадью не менее 29,2 кв.м, в виде квартиры, состоящей из двух комнат, находящейся в Невьянском городском округе. В обосновании иска прокурор указал, что на основании заявления Буковых проведена проверка соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой установлено, что супруги проживали в квартире, предоставленной им на основании договора социального найма. Согласно заключению межведомственной комиссии весь многоквартирник в посёлке Ударник признан аварийным и подлежащим сносу.

В судебном заседании прокурор исковые требования поддержал. Дополнительно пояснил, что Буковы заехали в предоставленное им жилое помещение в 2012 году, но в нём невозможно было жить с момента предоставления. Постановлением главы Невьянского городского округа отселение граждан из данного жилого дома было намечено на 2015 год. Дом подлежит сносу после отселения граждан из аварийного жилья. Суд исковые требования удовлетворил, указав в решении, что, исходя из Жилищного кодекса Российской Федерации, при предоставлении другого жилого помещения вне очереди по заявленным прокурором основаниям, Буковым должно быть предоставлено жилое помещение в виде квартиры, общей площадью не менее 29,2 кв.м. Барак, в котором была предоставлена квартира, разваливается на глазах, и может рухнуть вместе с жильцами.

Буковы получили жилье как малоимущие. По словам объявившей голодовку женщины, на данный момент ей негде жить, и вместе с супругом она вынуждена поселиться в «буханке», на которой он ездит, будучи водителем по профессии. В администрации Невьянского городского округа нам сообщили, что кроме Буковой имеется девять очередников с неисполненными решениями суда, на переселение которых требуется 8,7 млн.рублей. Таких денег в бюджете нет. Обращения Светланы Буковой во все инстанции, начиная с мэра и заканчивая губернатором Куйвашевым, никакого эффекта не возымели.

Невьянск, Максим Бородин, Александр Саливанчук

Невьянск. Другие новости 26.06.17

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