После «волшебного пинка» от Путина Куйвашев довел проблемы свердловчан до своих министров

События вокруг прошедшего визита в Свердловскую область президента Владимира Путина оказались крайне нерадужными для врио губернатора Евгения Куйвашева. Президент не преминул публично продемонстрировать некомпетентность областной власти и лично руководителя региона. Куйвашев был вынужден оправдываться и в пожарном порядке решать озвученные Путиным проблемы.

Как сообщили в ДИПе губернатора, сегодня Евгений Куйвашев подписал перечень поручений членам областного правительства, чтобы те, наконец, разобрались с теми задачами, в поисках решений которых уральцы дошли до самого президента. В общей сложности дано около трех десятков поручений. Они касаются ситуаций в Екатеринбурге, Белоярском городском округе, Нижней Салде, Тавде, Нижнем Тагиле и других свердловских муниципалитетах. Среди проблем, напомним, невыплата зарплат на предприятиях, кризис в бесплатной медицине, экология и так далее. На то, чтобы доложить Евгению Куйвашеву, как решены проблемы уральцев или, как минимум, представить механизм решения по сложным вопросам, вице-губернаторам дано не более двух недель.

Напомним, долгожданный визит президента Владимира Путина в Екатеринбург обернулся для врио губернатора Евгения Куйвашева не подтверждением доброго к нему отношения, а, скорее, фиаско. Глава государства из вежливости послушал победные реляции о росте всех показателей экономики, после чего рассказал губернатору, как обстоят дела в области на самом деле, процитировав ему фрагменты из писем граждан в свой адрес. «Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление», – прозрачно намекнул Путин. Сам Куйвашев при этом имел бледный вид. Например, на сигнал о том, что рабочие НТЗТИ месяцами не получают зарплату, он ответил, что руководство данного предприятия никогда не обращалось за помощью. Хотя ситуация на заводе неоднократно обсуждалась на уровне областной прокуратуры и в СМИ.

Как отметил президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, если сравнивать визит Владимира Путина в Удмуртию к Александру Бречалову и в Екатеринбург к Евгению Куйвашеву, то «имиджевые последствия для Куйвашева будут менее комфортные».

Отметим, что историю про «борзоту» на уральском заводе вчера показали и протранслировали все, кто мог: федеральные каналы выдернули буквально с утра для подготовки сюжетов о невыплаченной рабочим зарплате и как Путин порешал проблемы уральцев. СКР отрапортовало о принимаемых мерах несколькими релизами.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 11.07.17

Жители Красноуральска почти неделю остаются без горячей воды. / Улицу Фурманова снова перекопают. / Отдел «К» помог выявить группу мошенников, кравших деньги с пластиковых карт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»