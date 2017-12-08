ЕГД на низком старте: кто из депутатов собрался на выборы-2018 (ФОТО)

Изменение формата екатеринбургских выборов отложено, в лучшем случае, до февраля 2018 года. Но уже сейчас в думе царит заметное оживление – депутаты вспомнили про вторую ветку метро, пробки на дорогах, нехватку школ, социальные проблемы и выпадающие доходы города. По выступлениям народных избранников нетрудно сделать прогноз, кто из них готовится к грядущей кампании. Подробности – в обзоре РИА «Новый День».

Благодатной почвой для первых предвыборных заявлений оказался бюджет. Глава города Евгений Ройзман вдруг заговорил об ответственности перед избирателями. «Мы принимаем бюджет в последний раз в этом созыве. С 2014 года город лишался денег. Нас выбирали жители, и мы не должны молчать», – объявил он на заседании, где принимался проект казны в первом чтении. Политические перспективы Ройзмана оцениваются по-разному. Если мэрские выборы в Екатеринбурге будут отменены, то шансов у него нет, считают уральские политологи. Но популярность среди горожан может сыграть ему на руку на выборах депутатов.

Наиболее вероятным кандидатом на кресло мэра (если такая должность сохранится к сентябрю 2018 года) считается бывший соратник Ройзмана по «Гражданской платформе» Константин Киселев. Фактически его агиткампания началась, когда он стал участником губернаторских выборов. Видеоблог, дебаты и наружная реклама помогли собрать екатеринбургскому депутату 4,6% голосов по области – это, конечно, не выдающийся результат, но другого городского «визави» Дмитрия Сергина он обогнал. В думе Киселев не стесняется критиковать чиновников мэрии, а сити-менеджеру Александру Якобу даже грозил отставкой. Будучи профессиональным политтехнологом, он умеет «хайпануть» на резонансных темах: бывший храм-на-пруду, транспортная реформа, неудачное благоустройство и прочее. А вот в новом проекте бюджета Константин Киселев принялся искать идеологию и заявил, что город живет без инвестиций. Чем не повод для предвыборной программы мэра?

С осени в думе заметно активизировались депутаты-справедливороссы Илья Лобов и Антон Швалев. Оба сыплют вопросами на заседаниях, а затем старательно отчитываются в соцсетях. Причем Лобов ведет кампанию с прицелом на свой округ – водит школьников в театр, устраивает чаепития для пенсионеров, раздает коробочки для сбора использованных батареек.

Швалев чаще отрабатывает такие партийные темы, как ЖКХ (например, недавно устроил разнос главе фонда капремонта Станиславу Суханову). А в фейсбуке публикует фотографии о том, как дарил цветы «случайным» прохожим, и выкладывает видеокомментарии по городским вопросам. Кстати, Швалев был одним из первых, кто публично в думе поднял вопрос об изменении формата екатеринбургских выборов.

Сокращение (или полная отмена) партийных списков не могут не волновать КПРФ и ЛДПР, которые имеют по два депутата-списочника в гордуме. Либерал-демократы уже озвучили свой план на выборы – получить до 5 мандатов. Но пока активность проявляет только Григорий Вихарев, избранный депутатом полгода назад. Второй «сокол Жириновского» Михаил Вечкензин на заседаниях скромно молчит.

Из двух коммунистов в думе чаще всего выступает Эдуард Мансуров. Его «конек» – заковыристые уточняющие вопросы докладчикам. Например, на обсуждении бюджета он интересовался, зачем мэрия продает муниципальное имущество вместо того, чтобы получать арендные доходы с него. Получив ответ, что к таким действиям обязывает федеральный закон, депутат успокоился. Хотя еще недавно горячо спорил с правовым департаментом городской администрации по поводу правок устава, касающихся публичных слушаний.

Самым говорливым избранником за весь созыв можно считать представителя Партии пенсионеров Олега Хабибуллина, который был готов спорить по любому поводу с городской администрацией и Ройзманом. После исторического перехода Тунгусова на работу в область тон выступлений депутата стал сдержаннее, а иногда он даже позволяет себе похвалить работу мэрии.

Депутату выключили микрофон

Второй «пенсионер» в думе Михаил Гаранин запомнился тем, что был дважды заподозрен в нарушениях антикоррупционного законодательства. Также он любит делиться своими наблюдениями из жизни. На недавнем отчете о подготовке Екатеринбурга к ЧМ-2018 Гаранин настоятельно советовал мэрии «не запариваться насчет языков», потому что он-то много стран посетил и знает, как делается все там.

«Единая Россия» раскачивается потихоньку. Из заметных фигур – вице-спикер Виктор Тестов, который начал посещать почти все заседания думских комиссий и делать запросы чиновникам. Проявляют активность, особенно по вопросам благоустройства, Алексей Бородин, Юрий Дозорец и Владимир Крицкий. На позиции защитников мэрии часто выступают Елена Дерягина, Дмитрий Сергин, Александр Смолин.

В противовес им иногда становится Александр Косинцев, замсекретаря ЕР. У остальных депутатов предвыборная активность сводится к организации чаепитий с избирателями и произнесению поздравительных речей по случаю разных торжеств.

Тем не менее, круг тем для будущей избирательной кампании уже обозначен. Это отнятые полномочия Екатеринбурга, бюджет развития, строительство второй линии метрополитена (Крицкий на днях заявил, что дума «обречена» решить этот вопрос), подготовка к «Экспо-2025».

Еще одной приметой стало резкое изменение отношения депутатов к прогулам заседаний. Напомним, с весны этого года избранники обязаны заранее уведомлять председателей комиссий о своем отсутствии. В противном случае фамилия прогульщика будет озвучена публично, а сам он не сможет участвовать в обсуждении вопроса, который пропустил. Если раньше никого особо не заботили срывы заседаний из-за отсутствия кворум, то с началом предвыборного сезона депутаты начали болезненно воспринимать слово «прогульщик» в свой адрес, и теперь заваливают глав комиссий справками с уважительными причинами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 08.12.17

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