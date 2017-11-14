Прокуратура требует лишить мандатов двух самых богатых депутатов ЕГД

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова потребовала досрочно прекратить полномочия депутатов гордумы Владимира Смирнова и Михаила Гаранина за грубые нарушения в декларациях о доходах и имуществе. Дума встала на защиту коллег, и, несмотря на принципиальную позицию надзорного ведомства, отложила разбирательства на более поздний срок.

Напомним, самовыдвиженец Владимир Смирнов, ставший депутатом всего полгода назад, указал свой годовой заработок за 2016 год в сумме 39,5 миллионов рублей, а представитель Партии пенсионеров Михаил Гаранин – 37,5 миллионов рублей. Оба избранника имеют самый большой доход среди депутатов гордумы. Но претензии прокуратуры были связаны с указанием имущества в отчетах. Так, у Смирнова обнаружились три дополнительные квартиры. Сам депутат пояснил, что приобрел эти квартиры в качестве материальной помощи другим гражданам и сейчас не знает, кто в них живет. «У меня не было умысла вводить кого-то в заблуждение и скрывать своё имущество. Я предприниматель, и я плачу налоги», – оправдывался Смирнов.

Прокурор Светлана Кузнецова заявила, что сделки были проведены в 2015 и 2016 годах по двустороннему договору купли-продажи, то есть депутат не мог не знать о наличии у него права собственности на квартиры. Поэтому позиция прокуратуры принципиальная: избранник, нарушивший антикоррупционное законодательство, должен быть лишён мандата.

Аналогичное решение должно быть принято в отношении Михаила Гаранина, у которого второй год подряд обнаруживаются серьёзные ошибки в декларации. Сам Гаранин сегодня на заседании отсутствовал, но направил в думу письмо, в котором сообщил, что обратился в прокуратуру за подробностями. По этой причине этот вопрос из повестки сегодняшнего заседания был исключён. При этом Светлана Кузнецова указала, что обращение депутата было рассмотрено и отклонено. Нарушения в декларации Гаранина оказались ещё более злостными, следовательно, и позиция по нему точно такая же.

Впрочем, депутаты не стали принимать скандальное решение, а отправили вопрос на доработку. В защиту Смирнова выступили сразу несколько избранников. Они заявили, что в 2016 году Смирнов ещё не был депутатом, и после выборов у него было мало времени на заполнение декларации. Кроме того, по объективным причинам он пропустил обучающий семинар в думе, на котором разъясняли, как правильно отчитываться о доходах.

К ошибкам Гаранина депутаты были не так благосклонны, но отказались отбирать мандат в его отсутствие. Прокурор Екатеринбурга заявила, что если дума не согласится уволить нарушителей, то последует судебный иск о невыполнении думой требований закона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 14.11.17

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