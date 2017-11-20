«Мы рассчитываем на 5 мандатов»: ЛДПР первой объявила план покорения гордумы Екатеринбурга (ВИДЕО)

В Екатеринбурге началась предвыборная борьба за депутатские места в городской думе. Первый ход сделала партия ЛДПР. Как заявил сегодня депутат Госдумы РФ Игорь Торощин, «соколы Жириновского» рассчитывают получить пять мандатов в ЕГД. Чтобы достичь этой цели, партийцы будут наращивать количество приемных в Екатеринбурге и работать «в полях», передает корреспондент РИА «Новый День».

Первая такая приемная открылась сегодня в торжественной обстановке по адресу Челюскинцев, 60. На импровизированный митинг с флагами пришли порядка 50 человек. «Нам больших трудов стоило, чтобы открыться в Железнодорожном районе. Здесь действительно много проблем, и люди очень просили открыть приемную. Но это только начало. Депутатские приемные появятся в Октябрьском, Орджоникидзевском, Ленинском и Чкаловском районах. В следующем году, когда пройдут выборы президента, мы будем готовиться к городской думе. Я уверен, что на пять мандатов мы можем рассчитывать, будем бороться в одномандатных округах, и рассчитываем, что наши кандидаты выиграют выборы по спискам. Кто есть активный и целеустремленный непосредственно в гордуму, приходите», – объявил Игорь Торощин перед тем, как перерезать символическую красную ленточку.

Открытие приемной

Новая приемная будет работать в будние дни с 10 до 17 часов. «Принимать людей и обрабатывать заявления будут квалифицированные юристы. Раз в месяц приемы будет вести лично Игорь Торощин, мы заранее будем оповещать об этом при помощи объявления на дверях приемной, а также на сайте депутата. Обращаться можно с любыми проблемами – юридическими, коммунальными, медицинскими и так далее. Через десять рабочих дней каждый заявитель получит отчет о предварительных итогах решения своего вопроса», – сообщила помощник парламентария Софья Сигал.

Помимо открытия депутатских приемных, в ЛДПР будут развивать сеть «первичек». Руководитель аппарата реготделения Антон Безденежных заявил, что цель партии – перевести количество приемных в «качество обработки обращений» от избирателей. Депутат ЕГД Григорий Вихарев отмечает, что необходимо усилить взаимодействие городского отделения партии с жителями столицы Урала. «В партии налажено взаимодействие между депутатами разного уровня для быстрого решения проблем граждан. Но всегда отрадно, когда появляется очередная приемная. Партия делает ставку на непосредственное общение с людьми. Это юбилейная, 30 приемная», – прокомментировал народный избранник.

Добавим, что другие парламентские партии открыто не заявляли о своих планах на депутатские кресла в Екатеринбурге. Их выжидательная позиция отчасти связана с неопределенностью формирования городской думы после выборов 2018 года. Кулуарные разговоры о возможном снижении доли «списочников» в ЕГД до 15% ведутся с сентября, но в заксо до сих пор не появился соответствующий законопроект. Обстановку нервозности усилил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который наотрез отказался обсуждать эту тему на недавнем заседании думы. Но ни «Единая Россия», ни КПРФ, ни эсеры, и уж тем более, малые партии, пока не озвучивали даже самых примерных намерений относительно гордумской кампании и не делали попыток стать частью повестки выборов 2018 года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.11.17

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