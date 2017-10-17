Оппозиция взывает к помощи Холманских для сохранения партийных списков на выборах в Екатеринбурге

Представители парламентской оппозиции выступили резко против отмены партийных списков на выборах в Екатеринбургскую городскую думу 2018 года. Об этом они заявили сегодня на заседании совета политических партий в резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первым проблему озвучил первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев. Он заявил, что низкий результат КПРФ на прошедших 10 сентября муниципальных выборах связан с тем, что в последние два года сразу 30 городских дум отказались от выборов по партийным спискам, оставив только одномандатные округа. А опыт, по его словам, показывает, что чем больше одномандатный округ, тем сложнее в нем победить кандидату без административного ресурса и крупных денежных средств. «Можно говорить о количестве мандатов, 25 или 50%, но дума крупного города должна быть многопартийной», – считает Ивачев.

Его поддержал и.о. председателя Совета регионального отделения СР Дмитрий Ионин. «Если в Екатеринбурге продавят отмену партийных списков, мы получим однопартийную думу. Кроме того, я не согласен с коллегой Ивачевым, что можно оставить 25% мандатов по спискам. В Нижним Тагиле 10 сентября была избрана новая дума по принципу 50 на 50, почему мы должны Екатеринбургу отказывать в этой возможности», – заявил Ионин.

Координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев также поддержал мнение коллег.

Полпред президента Игорь Холманских в дискуссию по данному вопросу вступать не стал, заявив, что сегодняшнее заседание посвящено другим вопросам – итогам единого дня голосования 10 сентября 2017 года в контексте президентских выборов 2018 года. «Может быть, имеет смысл собраться в этому вопросу в другой раз», – предложил он.

Напомним, разговоры в кулуарах об отмене партийных списков в Екатеринбурге идут уже давно. Ранее информированные источники сообщили, что соответствующий законопроект будет внесен губернатором Евгением Куйвашевым уже в ближайшие дни и принят областными депутатами на заседании 31 октября. Партия «Единая Россия» инициативу по изменению схемы выборов на себя не берет. Как заявил сегодня корреспонденту РИА «Новый День» секретарь СРО ЕР Виктор Шептий, «документ еще не поступил, когда поступит – будем обсуждать с участием других партий, площадка заксо для этого и предназначена». Отвечая на вопрос о его личном мнении об отмене партийных списков, он ответил, что выразил его еще два года назад, когда был принят закон об отмене партийных списков в думах практически всех райцентров Свердловской области. Депутаты от оппозиции в тот день вышли на массовый пикет и прогуляли заседание.

«Я считаю, что выборы в небольших городах должны проводиться только по одномандатным округам. За это меня ребята (представители оппозиции – прим.ред.) и критикуют. Но 10 сентября выборы в этих городах прошли, результаты я озвучил на заседании», – прокомментировал Шептий. По данным партии, 66% мандатов в органах МСУ Свердловской области получили единороссы, 25% – самовыдвиженцы, 3% – КПРФ, 2% – СР, 1% – ЛДПР.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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