Слух дня: Закон об отмене партийных списков в Екатеринбурге примут до конца октября

Областные власти окончательно определились со схемой формирования новой городской думы Екатеринбурга: она будет полностью состоять из депутатов, избранных по одномандатным округам.

Как сообщают информированные источники, соответствующий законопроект будет внесен губернатором Евгением Куйвашевым уже в ближайшие дни и принят областными депутатами на заседании 31 октября. После этого городская дума должна будет принять соответствующие изменения в устав Екатеринбурга, а избирательная комиссия города – по-новому «нарезать» одномандатные избирательные округа, которые станут примерно в два раза меньше по численности избирателей, чем сейчас.

Информация подтверждается тем, что минфин уже зарезервировал в бюджете 2018 года средства для этих целей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 11.10.17

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