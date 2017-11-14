Выборы начались: депутаты ЕГД потребовали подробностей о «храме на драме» и отмене партийных списков

Екатеринбургские депутаты сегодня фактически начали избирательную кампанию в следующий созыв думы. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня во время обсуждения повестки заседания народные избранники потребовали провести два информационных часа, посвящённых строительству храма святой Екатерины рядом с театром драмы и возможной отмене партийных списков на выборах-2018.

С предложением обсудить проект храма на одном из ближайших заседаний выступил Константин Киселев. «У меня есть серьёзные опасения, что на новом месте появится что-то, что снова вызовет недовольство горожан и протестные акции. Поэтому нужно включаться в процесс заранее, нужно выстроить конструктивное обсуждение проекта», – заявил он.

Депутат «Справедливой России» Антон Швалев поднял давно обсуждаемую тему снижения доли «списочников» в думе и предложил заслушать на инфочасе представителей мэрии и городского избиркома.

Глава города Евгений Ройзман на это заявил, что решение принимается на областном уровне, и дума, если хочет на что-то повлиять, должна выработать консолидированное мнение. «В чем я лично сомневаюсь. Нас просто поставят перед фактом», – добавил мэр.

Председатель горизбиркома Илья Захаров сообщил, что ему самому не известно, когда будет внесён законопроект об отмене партийных списков в Екатеринбурге. После принятия решения субъектом должны быть внесены изменения в законодательный кодекс, после этого городская дума должна внести правки в устав, и только тогда избирком приступит к новой нарезке избирательных округов.

«А сейчас мы обсуждаем слухи», – отрезал Ройзман.

Напомним, возможность снижения доли «списочных» депутатов в гордуме Екатеринбурге до 15% обсуждается с сентября этого года.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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