Стагнация или железная дисциплина: екатеринбургские депутаты ищут идеологию бюджета-2018

Екатеринбургская дума почти единогласно приняла в первом чтении проект бюджета на 2018 год. Но обсуждение финансового документа приобрело ярко выраженный предвыборный подтекст. Одни депутаты возмутились отсутствию инвестиций, другие заговорили о второй ветке метро, а мэра Евгения Ройзмана снова волнуют финансовые потери города после изъятия полномочий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», параметры бюджета Екатеринбурга на следующий год выглядят так: доходы – 36,53 миллиарда рублей, расходы – 37,42 миллиарда рублей, дефицит определен в размере 887 миллионов рублей. Почти половину казны составят субсидии и субвенции из вышестоящих бюджетов. В частности, Екатеринбург получит еще более миллиарда рублей на подготовку к проведению Чемпионата мира по футболу и порядка 1,5 миллиардов на капитальный дорожный ремонт. Кроме того, город ожидает получения федеральных и областных денег на строительство школ в рамках президентского поручения.

Депутаты в целом согласились с представленными цифрами, но внезапно стали требовать с финансовых чиновников мэрии идеологию бюджета. «Мы честно должны сказать, что в 2018 году будет бюджет стагнации, а не развития. Общий объем инвестиций 2 миллиарда – это слезы. Я считаю, что мы можем и должны запроектировать на плановый период деньги на дополнительные школы, больницы, новую ветку метро. Поэтому я воздержусь при голосовании», – заявил Константин Киселев.

Остальные избранники выступили резко против такой позиции. Владимир Крицкий заметил, что у некоторых депутатов короткая память: год назад они принимали бюджет с аналогичными параметрами, а сейчас одобрили корректировку в сторону увеличения. Также будет и с проектом бюджета на 2018 год, уверен единоросс. «Но я согласен, что нужно вкладывать деньги в два важнейших проекта. Это планировки ВИЗа правобережного под застройку «Экспо» и линию метрополитена. Как бы мы ни затягивали вопрос со второй веткой, мы обречены ее построить», – добавил Крицкий.

Дмитрий Сергин сообщил, что ему больше нравится название «бюджет железной дисциплины», и похвалил мэрию за выдерживаемый баланс между собственными доходами города и субсидиями.

Затем тему явно с предвыборным уклоном начал развивать глава города Евгений Ройзман.

«Мы принимаем бюджет в последний раз в этом созыве. С 2014 года город лишался денег. У нас самый маленький процент отчисления по НДФЛ (16%), совершенно неожиданно всплыл налог на муниципальную собственность, и конечно, отъем полномочий в строительстве и рекламе. Нас выбирали жители, и мы не должны молчать», – заявил мэр и для усиления эффекта спросил, сколько Екатеринбург потерял в деньгах от передачи полномочий. «По разным оценкам от 500 до 900 миллионов рублей ежегодно», – ответил замглавы администрации города Андрей Корюков. «Вот тебе и бюджет развития», – вполголоса буркнул Ройзман.

Впрочем, позиция городской администрации по этому вопросу оказалась более мягкой. «У нас идет длительная дискуссия с областным правительством, с новоизбранным губернатором. И наше мнение услышано, сейчас они готовы вернуть часть полномочий Екатеринбургу. Это положительный момент» – добавил Корюков.

Остальным депутатам не терпелось взглянуть на сметы муниципальных программ. По словам начальника финансового департамента мэрии Анны Турунцевой, эти документы для подробного рассмотрения будут представлены в комиссиях думы во время второго чтения бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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