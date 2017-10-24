Туалеты – интересно,  ёлки – неинтересно. О каких проблемах благоустройства готовы говорить депутаты гордумы

Тема благоустройства Екатеринбурга в преддверии футбольного Чемпионата мира накалила обстановку в городской думе. После странной реконструкции проспекта Ленина и скандала с узкими велодорожками депутаты заспорили, стоит ли доверять чиновникам обустройство городской территории без обсуждения с общественностью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», воинствующий тон дискуссии задал депутат Константин Киселев. Народный избранник предложил закрепить в муниципальных правилах благоустройства обязанность за двумя комиссиями городской думой (по вопросам МСУ и горхозяйству) и общественной палатой обсуждать любой проект благоустройства стоимостью выше 10 миллионов рублей. «Мы видим, что есть непонимание того, что делает комитет по благоустройству. Видим скандалы по поводу дорожного ремонта. Поэтому предлагаю нормативно обязать обсуждать проекты», – пояснил Киселев свою инициативу.

Но это предложение сильно возмутило Владимира Крицкого, возглавляющего комиссию по горхозяйству. «Контрольные полномочия четко определены законом. Дума определяет бюджет на проекты и его выполнение. Если есть сомнения, обращайтесь в счетную палату за проверкой. Мы что, будем на заседаниях комиссии подсчитывать, сколько деревьев высадить в сквере? Ширину велодорожек измерять? Если Киселеву нравится подсчитывать ёлочки, пусть считает, зачем втягивать в это комиссию?» – разошелся депутат-единоросс.

Руководитель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова высказала опасения, что с таким подходом реализация городских проектов затянется на годы, и задала риторический вопрос, зачем депутаты пытаются подменить собой исполнительную власть. Тут не выдержал сам Киселев: «Вы подумайте сами, что говорите – дума не может обсуждать то, что происходит в городе? Никакого удлинения сроков по проектам не будет!»

Успокоить коллегу попытался Олег Хабибуллин. «Нужно понимать истинное отношение администрации к нам, депутатам. Константин Викторович, вы искушённый человек и должны понимать, что такие предложения непроходные. Тут у меня за спиной такой вой поднялся», – заявил депутат, намекая на сидевших за ним представителей мэрии. После чего вдруг предложил компромисс – вынести на обсуждение в думе стратегический план благоустройства Екатеринбурга на ближайшие годы. Общими усилиями депутаты уговорили Киселева отозвать поправки, чтобы вернуться к ним позднее в более детальном варианте.

Удивительно, но после ожесточенной дискуссии доклад о выполненных работах по благоустройству города к чемпионату мира по футболу депутаты восприняли спокойно. Единственный вопрос, который сильно заинтересовал думу, это количество уличных туалетов и сбор мусора в дни ЧМ. По информации Тамары Благодатковой, мэрия закупит еще 220 туалетных кабинок для установки в фан-зоне в парке Маяковского и шесть больших туалетных модуля для Исторического сквера. Причем выяснилось, что городские чиновники используют формулу «один туалет на 500 человек» для расчета необходимого количества кабинок. Правда, вопрос депутатов о том, хватит ли туалетов на всех болельщиков и туристов, все равно остался без ответа.

Так же обтекаемо Тамара Благодаткова рассказала по поводу сбора мусора. По ее словам, на улицах появятся контейнеры для раздельного сбора отходов и будет больше урн, а время уборки будет отдельно согласовано с городскими службами.

В итоге обсуждение закончилось очередным громким заявлением Константина Киселева. По его словам, после отставки вице-мэра Евгения Липовича комитет по благоустройству стал работать хуже, а потому он собирается поставить кадровый вопрос перед главой администрации Александром Якобом. Сотрудники мэрии предпочли не заметить это заявление.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 24.10.17

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