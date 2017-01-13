Муниципальные выборы-2017: бунтующие депутаты и Нижний Тагил на распутье

Публикации за 13.01.17

В 2017 году Свердловскую область, помимо выборов губернатора, ждет беспрецедентная избирательная кампания на местном уровне. В день голосования, 10 сентября, в 49 муниципалитетах пройдут думские выборы. Вслед за этим на территориях начнутся процедуры избрания глав по конкурсной схеме – до конца года определится судьба 31 градоначальника. Но решающее значение для политического будущего области будет иметь только одна кампания – в Нижнем Тагиле, результаты которой напрямую зависят от решений администрации президента РФ. Подробности – в материале NDNews.ru.

Какими будут выборы в Нижнем Тагиле – решат Москва и Носов

Несмотря на масштаб избирательной кампании в регионе, шанс на интересные и интригующие выборы в 2017 году имеет только Нижний Тагил, считают опрошенные NDNews.ru эксперты. Это единственный город в Свердловской области, где сохранились прямые выборы «единого» мэра. По мнению политолога Сергея Мошкина, сейчас все внимание потенциальных кандидатов сосредоточено на действующем главе Сергее Носове: «Пять лет назад Носов был избран главой Нижнего Тагила почти с «чеченским» результатом (92% голосов, – прим. NDNews.ru), что было крайне важно для него после долгого отсутствия в области. Но сейчас Сергей Константинович стоит на перепутье. Мэрское кресло ему тесновато и, конечно, не соответствует масштабу его личности. Еще год назад он всерьез рассчитывал пойти на губернаторский пост, но в мае 2016 года ситуация радикально поменялась. И теперь у него есть два выхода: либо использовать свои лоббистские возможности, чтобы участвовать в выборах губернатора в качестве основного кандидата от власти, либо уходить из Тагила на другую должность с приличным портфелем – это может быть пост губернатора в другом регионе, работа в полпредстве или крупной промышленной группе. Но если Носов останется, что ему не очень хочется на самом деле, он легко выиграет мэрские выборы и будет лично контролировать персональный состав тагильской думы».

Как полагает руководитель Уральского филиала ФоРГО Анатолий Гагарин, вопрос дальнейшего развития карьеры Сергея Носова решится до конца января: «Надо дождаться решения администрации президента относительно того, кто станет основным кандидатом в выборах губернатора Свердловской области. В ближайшее время, думаю, уже к концу января, мы узнаем, кого одобрила Москва, и тогда все остальные трижды подумают, прежде чем принять участие в губернаторской кампании».

Если Носов все-таки уйдет из Тагила, городу не миновать политического кризиса, продолжает Сергей Мошкин. За пост «сильного мэра» развернется нешуточная борьба. Хотя возможен и другой сценарий развития событий – дума может отказаться от прямых выборов главы и согласиться на конкурсную схему. Причем поправки в устав будут внесены действующим составом думы до начала июня. В этом случае ценность депутатского кресла многократно возрастет, и на сентябрьских выборах в Тагиле можно будет наблюдать настоящую битву промышленников. «Будет свой интерес у НТМК, предприятию важно влиять на городскую политику. Конечно, никуда не денется УВЗ. Будет бороться за думские места средний бизнес, воспрянут другие промышленники», – отметил собеседник агентства.

Масла в предвыборный огонь может подлить и отказ думы от смешанной системы выборов, когда половина депутатов избиралась по партийным спискам. В таком случае, новая дума Нижнего Тагила будет полностью состоять из одномандатников.

Бои местного значения

Что касается выборов в остальных городах и муниципальных районах, то там возможны выборные «завихрения», связанные с соперничеством местных элит. «Часто бывшие главы концентрируют вокруг себя какие-то оппозиционные круги, возможно, будут подобные прецеденты и в этом году», – отмечает Анатолий Гагарин. Но чего-то действительно скандального ждать не приходится.

«На обстановку в целом позитивно влияет альянс администрации Екатеринбурга и областной власти – возникающие на местах конфликтные ситуации не подогреваются извне. Так что выборы будут в меру конкурентные, но не конфликтные», – сообщает он. Эксперт назвал только две потенциально горячих точки – это Краснотурьинск, где сейчас горожане активно протестуют против отмены выборов мэра, и Сысерть – «у наших политиков к этой территории всегда было особое отношение».

В Краснотурьинске действительно складывается интересная ситуация. Местные депутаты до сих пор не внесли в устав города поправки в соответствии с принятым областным законом, за что дума получила представление от прокуратуры. Впрочем, народные избранники не собираются сдаваться – в декабре они уже писали письмо депутату Госдумы Павлу Крашенинникову с просьбой помочь сохранить мэрские выборы в Краснотурьинске, аналогичное обращение к Свердловскому заксобранию дума намерена подать после выхода с зимних каникул.

Стоит отметить, что по итогам выборов в заксо депутатами стали бывшие руководители трех городов, в которых намечены выборы: бывший мэр Серова Владимир Анисимов, экс-сити-менеджер Первоуральска Алексей Дронов и экс-сити-менеджер Североуральска Владимир Ильиных. Во всех трех городах сейчас действует двуглавая система, но после избрания новой думы она будет заменена одноглавой конкурсной. Вероятно, нынешние депутаты заксо в той или иной степени попытаются повлиять на предвыборную кампанию в «своих» городах – ведь от состава местных дум будут в известной мере зависеть результаты конкурсов на замещение должности главы. Есть и другие факторы влияния – например, в Североуральске заместителем председателя думы сейчас является родной брат бывшего областного премьера Владимир Паслер. А бывший сити-менеджер Серова Евгений Преин осенью получил из рук губернатора пост управляющего Северным округом.

В остальных городах тоже есть своя специфика и свои нерешенные проблемы. Например, в Полевском действующему составу местной думы пришлось отбиваться от народных обвинений в пренебрежении экологическими проблемами – NDNews.ru неоднократно писал, в частности, о проекте разработки в поселке Зюзельском щебеночного карьера, который поддержали и некоторые депутаты. В Новоуральске по-прежнему не решена проблема использования территории завода-банкрота АМУР, который все еще ждет своего инвестора. В Невьянске, как и в Полевском, часты конфликты между экологами и потенциальными инвесторами. Но, по мнению экспертов, появления «горячих точек» на карте области ждать все-таки не стоит.

Напомним, выборы муниципальных дум пройдут в 30 городских округах и 19 муниципальных районах. Среди них – Алапаевск, Асбест, Верхняя Салда, Волчанск, Ирбит, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Лесной, Невьянск, Нижняя Тура, Нижний Тагил, Новоуральск, Первоуральск, Североуральск, Серов, Сосьва, Сухой Лог, Сысерть, Тавда и Туринск.

Кроме того, 10 сентября состоятся выборы глав поселков Баженовское, Зареченское, Туринская Слобода и Таборы.



Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 13.01.17

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