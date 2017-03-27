«Платон» – отменить, правительство – в отставку» – в Екатеринбурге стартовала всероссийская акция дальнобойщиков (ВИДЕО)

Публикации за 27.03.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/3WESzKlNqSA?rel=0">Video</a>

Сегодня стартовала всероссийская акция протеста дальнобойщиков. В Екатеринбурге она была заявлена заранее, согласована с полицией и ГИБДД, и участников было на ней меньше, чем представителей силовых ведомств. Среди стандартных профессиональных требований об отмене системы «Платон» и приведения к реальности режима труда и отдыха и т.п. впервые прозвучало «отправить в отставку правительство» и «выражаем недоверие президенту Путину как гаранту Конституции».

Сегодня на 47 км ЕКАД собралось около 200 человек. Грузовые фуры и личный транспорт выстроился вдоль дороги. Площадка, где собирались участники и стояла машина с микрофоном, обнесена мобильным забором, на двух входах были поставлены рамки. На подъездах к месту митинга дежурила полиция и сотрудники ГИБДД. Человек в неброском одеянии быстро прошел по ряду выстроенных машин и зафиксировал все номера на фото, работало не менее двух ведомственных видеокамер. Из тех, кто активно участвовал в движении дальнобойщиков в прошлом, на нынешней акции присутствовали всего несколько человек, да и то не в числе организаторов.

Выступающие легко переходили от историй из обычной жизни грузоперевозчиков к политическим выводам. Основными требованиями кроме политических организаторы назвали следующие: отмена системы «Платон», отмена транспортного налога, ибо непрозрачен, введение реального режима труда и отдыха. С введением «Платона» отрасль начала откатываться назад, говорят активисты. Массовые нарушения режима безопасности водителей, вызванные финансовыми затруднениями, по мнению участников акции, очень скоро начнут сказываться на безопасности движения. «Режим труда и отдыха соблюдать дорого, нет таких денег. За перевес ответственность – опять же на нас. Среднюю ось, которая как-то стабилизирует, давно выкидывают – запчасти нужны, – рассказывают водители. – Крупные перевозчики никогда не возьмут те заказы, которые мы выполняем. Зачем им это – по бездорожью да невесть что возить».

По словам водителей, держится все на «старичках» – им некуда идти. Молодежь, которая практиковала раньше «пробовать себя в грузоперевозках», сейчас совсем пропала. «С такой оплатой труда, которая получается после выплат всех налогов, пошлин и акцизов – только или в сторожа, или в учителя», – шутят водители.

Дальнобойщики с иронией отмечали отсутствие политиков, которые в прошлые годы «прибегали вприпрыжку» на их акции. «Ни представителей КПРФ, ни ЛДПР, ни Ройзмана – никого. Вот вчера за студентов порадовались. Нас-то сломали, может, у них сил хватит. Но совсем не прийти не можем. Хотя бы сказать, что мы есть и что мы против «Платона», нужно».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.03.17

В психиатрической лечебнице «Сосновый бор» загорелся фасад. Больных эвакуировали. / Полицейского из отдела по борьбе с коррупцией за взятку в 1,5 миллиона отправили в колонию. / Епархия прокомментировала инцидент с детьми, попавшими на обряд изгнания бесов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»