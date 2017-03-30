Дальнобойщикам запретили «антиплатоновские» митинги и автопробеги / Взамен был устроен «проезд по ЕКАДу» (ВИДЕО)

Публикации за 30.03.17

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Водители большегрузных машин провели очередную акцию, чтобы выразить свое недовольство системой «Платон». Сегодня представители движения Объединение перевозчиков России (ОПР) устроили «проезд по ЕКАДу». Акцию протеста, митинг и автопробег дальнобойщиков официально не разрешили, поэтому участники просто ехали по объездной дороге с пониженной скоростью и на «аварийке», благо погода располагала к осторожной езде. Основное требование водителей грузовых машин не изменилось – отмена системы «Платон».

Около 12 часов на 12-м километре ЕКАДа начали собираться грузовые и легковые автомобили. «Проезд по ЕКАДу» стал продолжением серии акций против системы взимания платы «Платон». С 15 апреля нынешнего года тарифы должны вырасти с 1,53 до 3,06 рублей. И хотя на данный момент система практически не работает, дальнобойщики требуют полной отмены «Платона», чтобы не нарушать закон и не стать «черными перевозчиками». Кроме того, часть участников движения выдвигает политические требования – отправить в отставку действующее правительство. По мнению протестующих, принимаемые властями решения некомпетентны и «оторваны от российской действительности».

Колонна из десятка грузовых машин начала движение около 13 часов. Все флаги и транспаранты были сняты во избежание провокаций, скорость движения не превышала 40 км в час. По словам водителей, планировалось проехать круг по ЕКАДу, Кольцовскому тракту и завершить на том же 12 км. Однако, по словам участников движения, во время проезда по ЕКАДу работники ГИБДД «выдергивали» из колонны машины под тем или иным предлогом. Стандартная схема при этом была следующая: во время проверки штрафов система зависает и водителю приходится ждать в машине ГИБДД разрешения ситуации. «Вот странные они все-таки ребята, – говорят дальнобойщики о госавтоинспекторах. – Их конечно, можно понять – у них приказ. Но ведь они сами в магазины ходят, неужели не видят и не понимают, против чего мы выступаем!»

На выручку задержанных отправлялись участники на легковых автомобилях. Однако, к 16 часам при подъезде к Московскому тракту ГИБДД удалось разбить колонну, из всех участников «проезда по ЕКАДу» осталось 3 екатеринбургских фуры, 3 – дагестанских и легковой автомобиль.

Отметим, что ряды протестантов сильно поредели по сравнению с подобным пробегом в 2015 году, когда движение по Кольцовскому тракту было парализовано на несколько часов. Она также проходила в рамках всероссийской акции протеста, и итогом ее стало введение льготных тарифов. Дальнобойщики рассказали, что практически у всех организаторов первых выступлений начались те или иные проблемы – их предприятия замучили всевозможными проверками.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Семен Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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