Бастующих против «Платона» дальнобойщиков огородили от мира траншеей (ВИДЕО)

Публикации за 02.05.17

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С конца марта на ЕКАДе продолжается забастовка дальнобойщиков, которые выступают против системы «Платон». Водители грузовиков, которые второй месяц стоят на трассе между Верхней Пышмой и Березовским, по всей видимости, набили оскомину представителям власти, поэтому их решили окопать траншеей. Часть бастующих успели сняться с места, остальным теперь не выехать.

Как передает корреспондент NDNews.ru, забастовка на Екатеринбургской кольцевой автодороге продолжается с 27 марта. В настоящий момент на пятачке у съезда на поселок Ягодный стоят полтора десятка автомобилей. Причем с утра их было больше – часть водителей фур приняла решение сняться с места, после того, как на трассу пригнали экскаватор. Он начал рыть траншею между ЕКАДом и поляной, где разместились бастующие против «Платона» дальнобойщики, – в итоге теперь с нее не выехать большегрузному транспорту. На пятачок могут заехать только легковушки, т.к. там установлены столбики. Ограничители причем поставлены таким образом, что протиснуться между ними не могут не только фуры, но и, например, междугородние автобусы, которые теперь высаживают пассажиров на обочине, а также автомобили экстренных служб – например, пожарные. Правда, в поселок Ягодный есть другой заезд.

Неизвестно, кто был автором идеи пригнать экскаватор, так что истинная цель раскопочных работ тоже не ясна. Водители грузовиков шутят, что, возможно, кто-то решил проложить коммунальные трубы, чтобы организовать для бастующих нормальное водоснабжение. Также, по их словам, официальная версия появления траншеи – для безопасности. Такую информацию озвучили дальнобойщикам сотрудники ГИБДД, дежурящие рядом. Впрочем, корреспондентам NDNews.ru работники дорожной полиции отказались давать какие-то пояснения и предложили адресовать все вопросы руководству.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук, Антон Отман

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