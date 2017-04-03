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Публикации за 03.04.17

Акции дальнобойщиков в России продолжаются: «Мы хотим, чтобы власти нас заметили» (ВИДЕО)

Акции дальнобойщиков в России продолжаются: «Мы хотим, чтобы власти нас заметили» (ВИДЕО)

В городах России продолжаются акции в рамках Всероссийской забастовки перевозчиков. Водители выступаютпротив системы «Платон» и дорожного налога. В Дагестане протест принял крайне острый характер – колонна дальнобойщиков заявила о намерении начать автопробег на Москву, после чего их блокировали силами Росгвардии.

В других регионах России акции в основном проходят в форме стоячей забастовки – водители фур выстраиваются на трассах с плакатами и флагами. В Екатеринбурге в конце прошлой недели дальнобойщики пытались провести автопробег, но им не дали этого сделать сотрудники ГИБДД, выдергивая из колонны автомобили протестующих под разными предлогами.

Сегодня уральская акция тоже проходит в форме стоячей забастовки. Как передает корреспондент NDNews.ru, в Екатеринбурге представители движения дальнобойщиков обосновались на 30-ом км ЕКАДа. Водители поставили свои машины с флагами движения ОПР (объединение перевозчиков России) и традиционными плакатами «Нет ПЛАТОНУ». Они отказываются перевозить грузы и утверждают, что стоячая забастовка идет не только на трассах: «многие тоже прекратили работу, но стоят у себя на стоянках или дома».

На данный момент на стоянке рядом с заправкой располагается около 15 машин, к вечеру бастующие ожидают пополнения. На словах дальнобойщики заявляют, что требование их забастовки «Чтобы власти нас заметили!». Но каких-либо радикальных действий участники акции в Екатеринбурге не планируют.

Екатеринбург, Таисья Юсупова, Александр Саливанчук

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