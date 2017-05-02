В ГИБДД рассказали, зачем выкопали траншею вокруг бастующих против «Платона» дальнобойщиков

Публикации за 02.05.17

В ГИБДД по Свердловской области рассказали, для чего сегодня утром была выкопана глубокая траншея вокруг площадки, на которой обосновались дальнобойщики, бастующие против системы «Платон».

Как ранее сообщал NDNews.ru, ров шириной около метра и глубиной полметра начали копать сегодня утром – на участок ЕКАДа, где бастуют с конца марта водители грузовиков, пригнали экскаватор. В результате часть дальнобойщиков покинула площадку, а часть оказалась заблокированной – проехать между узкими столбиками они не смогут.

Как пояснили в пресс-службе управления ГИБДД ГУМВД России по Свердловской области, работы решил провести «владелец автодороги в целях восстановления водоотвода, а также в целях исключения несанкционированных съездов с автомобильной дороги». «Никаких действий по затруднению движения грузовых авто начальник УГИБДД Свердловской области не предпринимал», – пояснили в пресс-службе управления.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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