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Екатеринбург

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Публикации за 30.03.17

На Урале дальнобойщики начали несанкционированный автопробег (ФОТО)

На Урале дальнобойщики начали несанкционированный автопробег (ФОТО)

В Екатеринбурге дальнобойщики начинают несогласованный с властями автопробег. Колонна почти из двух десятков машин выдвинулась по ЕКАДу, водители рассчитывают, что в пути к ним присоединятся другие дальнобойщики.

Новый День: На Урале дальнобойщики начали несанкционированный автопробег (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru c места событий, только что в Екатеринбурге начался автопробег дальнобойщиков, протестующих против системы «Платон». С 12 км ЕКАДа выдвинулись около 15-20 машин. Автопробег пройдет через Новомосковский тракт, Россельбан и вернется к месту старта. «Мы будем ехать строго по правой полосе, никаких перекрытий дорог не планируем. Через рацию свяжемся с другими дальнобойщиками, кто в пути будет, думаем, к нам еще присоединятся», – рассказал корреспонденту NDNews.ru один из участников акции.

Новый День: На Урале дальнобойщики начали несанкционированный автопробег (ФОТО)

Этот автопробег – несогласованный. Первоначально, когда дальнобойщики планировали акции протеста на 27 марта, им согласовали только митинг, водители планировали подать заявку на автопробег в первых числах апреля, но от задумки решили отказаться. «Нам важно показать и напомнить другим водителям о нашей акции», – говорят протестующие сегодня.

Новый День: На Урале дальнобойщики начали несанкционированный автопробег (ФОТО)

Всероссийская акция протеста дальнобойщиков, прошедшая 27 марта, в Екатеринбурге собрала порядка 200 участников. Грузовые фуры и личный транспорт выстроился вдоль дороги. Площадка, где собирались участники и стояла машина с микрофоном, была обнесена мобильным забором, на двух входах были поставлены рамки. На подъездах к месту митинга дежурила полиция и сотрудники ГИБДД. Выступающие легко переходили от историй из обычной жизни грузоперевозчиков к политическим выводам. Основными требованиями кроме политических организаторы назвали следующие: отмена системы «Платон», отмена транспортного налога, ибо непрозрачен, введение реального режима труда и отдыха. Аналогичные акции протеста начались во многих городах России, дальнобойщики оценивают количество участников акции против «Платона» в 5 тысяч человек.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Таисья Юсупова

Екатеринбург. Другие новости 30.03.17

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