Россию охватила новая волна протестов дальнобойщиков против «Платона»

Публикации за 27.03.17

Дальнобойщики сегодня начали бессрочную забастовку с требованием отменить систему взимания платы «Платон». Протестные акции водителей большегрузов, как согласованные властями, так и несанкционированные, проходят в ряде регионов по всей России. Сообщения о начале протестов поступают из Санкт-Петербурга, Ярославля, Екатеринбурга, Челябинска, Татарстана, Нижнего Новгорода, Самары, Казани, Саратова и других городов и регионов. Основная задача стачки – остановить грузопотоки, чтобы таким образом обратить внимание властей на свои проблемы. Большинство водителей фур выбрали форму «пассивной стачки» – они ставят машины вдоль дорог, то есть, прекращают перевозки.

Ранее Объединение перевозчиков России (ОПР) сообщило, что в акции примут участие не менее 10 тысяч водителей. Протестующие требуют полностью отменить систему «Платон» или оставить ее только для транзитного иностранного транспорта с передачей управления государству, навести порядок в вопросе весового контроля и пересмотреть «драконовские» штрафы в данной сфере, предоставить перевозчикам обоснования расчетов акциза на топливо, пересмотреть режим труда и отдыха.

По данным СМИ, в настоящее время дальнобойщики оценивают количество участников акции против «Платона» в 5 тысяч человек. «В нескольких городах сегодня начали выстраиваться колонны, это продлится несколько дней, к среде будет понятно, сколько человек примут участие в мероприятии», – сообщил RNS председатель «Объединения перевозчиков России» Андрей Бажутин.

«Сегодня проходят мероприятия по городам в различных видах, где-то автопробег, где-то митинги, – рассказал радиостанции «Говорит Москва» активист движения дальнобойщиков, участник забастовки водителей грузовиков в Нижнем Новгороде Михаил Курбатов. – В частности, в Нижнем Новгороде автопробег, в Саратове – автопробег, в других городах выстроились колонны. Это практически вся Россия: Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов, Краснодар, Тула, Рязань, Саратов, Нижний Новгород, Владимир, Казань, Чита, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Екатеринбург, Самара, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан».

В Санкт-Петербурге водители припарковали фуры и легковушки на Московском шоссе. По данным издания «Фонтанка», в акции участвуют около 70 машин. Протестующим поставили биотуалеты, вечером там появится кухня. По словам замглавы петербургского отделения «Объединения перевозчиков России» Сергея Владимирова, дальнобойщики планируют двое-трое суток жить на трассе, а затем будут дежурить там посменно. Он не исключил, что акция может продлиться две недели. В пресс-службе ГИБДД Петербурга и Ленобласти сообщили, что акция проходит без нарушений, и грузовики стоят в разрешенном месте.

Дальнобойщики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: 24 марта премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится лишь на четверть – до 1,91 рубля за километр, а не вдвое, как предполагалось ранее. Решение снизить тариф принял в четверг, 23 марта, глава правительства на встрече с представителями автоперевозчиков. В минувшую субботу премьер поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

Москва. Другие новости 27.03.17

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