Минтранс поднимает тариф системы «Платон»

Тариф в системе взимания платы з-а проезд грузовых автомобилей по федеральным трассам «Платон» с 1 июля будет проиндексирован на 14 копеек, до 2,04 рубля за километр. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих по итогам обсуждений ведомства с представителями ассоциаций грузоперевозчиков и грузоотправителей, а также с руководителями логистических компаний.

В Минтрансе РФ рассказали, что дальнейшие планы по индексации учитывают требование грузоперевозчиков о предсказуемости тарифа. «Для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа мы отказались от одномоментной индексации сразу на полный размер накопленной инфляции и достигнем этого показателя в течение трех лет», – пояснили в ведомстве.

С 1 февраля 2020 года тариф госсистемы «Платон» составит 2,2 рубля за километр, с 1 февраля 2021 года – 2,35. «Далее индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%", – рассказал Дитрих. Как передает «Интерфакс», такой подход, по его мнению, позволит увеличить количество ремонтируемых дорог и мостов за счет дополнительных средств от системы «Платон», что положительно скажется на безопасности движения и скорости доставки грузов.

Москва, Иван Гридин

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