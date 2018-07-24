Минтранс заставит дальнобойщиков заменить бортовые устройства «Платон»

Минтранс РФ предлагает обязать владельцев большегрузов менять бортовые устройства системы «Платон» каждые три года. Данное предложение размещено на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве объяснили такую необходимость сроком действия установленных в устройствах средств криптографической защиты информации, которые обеспечивают достоверность и некорректируемость передаваемых данных. В Минтрансе указывают, что сведения с бортовых устройств с истекшим сроком службы могут быть недостоверными.

В случае принятия законопроекта новые правила начнут действовать с сентября 2018 года.

Система «Платон» введена на территории России в конце 2015 года. Она создана для взимания платы с грузовиков массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным автомобильным дорогам. Стоимость тарифа составляет 1,90 рубля за километр. Собранные средства направляются на развитие и поддержание дорожной инфраструктуры. В 2018 году сборы от системы «Платон» составят порядка 20 млрд рублей.

Оператором «Платона» является компания «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). По данным РТИТС, российским перевозчикам выдано более 770 тыс. бортовых устройств. Устройства выдаются бесплатно при предоставлении залога в 7 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

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