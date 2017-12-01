Протестующих против «Платона» дальнобойщиков включили в реестр НКО-иноагентов

Некоммерческая организация (НКО) дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России» (ОПР), члены которой выступают против системы взимания платы с большегрузных автомобилей по федеральным дорогам «Платон», включена в реестр НКО-иностранных агентов, сообщили в пресс-службе Минюста России.

«Сегодня в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, включена организация «Объединение перевозчиков России», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс». ОПР возникла «в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы «Платон» 15 ноября 2015 года». Организация была создана для координации усилий наемных водителей и предпринимателей в транспортной сфере в разных регионах страны.

По словам председателя ОПР Андрея Бажутина, объединение не получает финансирования из-за рубежа, поэтому причины его включения в реестр НКО-иноагентов ему непонятны. «У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще», – пояснил Бажутин, добавив, что документы из Минсюста в организацию пока не поступили.

Напомним, грузоперевозчиков обязали регистрировать свои автомобили на сайте системы «Платон» и перед выходом машины в рейс пополнять счет в личном кабинете в ноябре 2015 года. Для списания средств со счета перевозчик должен оформить маршрутную квитанцию, либо установить бортовое устройство, фиксирующее маршрут. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф увеличится до 3,06 рубля за 1 км пути, но решение было пересмотрено. В итоге тариф составляет 1,91 рубля за 1 км. Власти также внедрили возможность постоплаты для пользователей системы, а также предоставили право вычета по транспортному налогу на сумму уплаченных в «Платон» сборов.

Москва, Иван Гридин

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