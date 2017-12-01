российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 1 декабря 2017, 18:21 мск

Транспорт

Протестующих против «Платона» дальнобойщиков включили в реестр НКО-иноагентов

Протестующих против «Платона» дальнобойщиков включили в реестр НКО-иноагентов

Некоммерческая организация (НКО) дальнобойщиков «Объединение перевозчиков России» (ОПР), члены которой выступают против системы взимания платы с большегрузных автомобилей по федеральным дорогам «Платон», включена в реестр НКО-иностранных агентов, сообщили в пресс-службе Минюста России.

«Сегодня в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, включена организация «Объединение перевозчиков России», – сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс». ОПР возникла «в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы «Платон» 15 ноября 2015 года». Организация была создана для координации усилий наемных водителей и предпринимателей в транспортной сфере в разных регионах страны.

По словам председателя ОПР Андрея Бажутина, объединение не получает финансирования из-за рубежа, поэтому причины его включения в реестр НКО-иноагентов ему непонятны. «У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще», – пояснил Бажутин, добавив, что документы из Минсюста в организацию пока не поступили.

Напомним, грузоперевозчиков обязали регистрировать свои автомобили на сайте системы «Платон» и перед выходом машины в рейс пополнять счет в личном кабинете в ноябре 2015 года. Для списания средств со счета перевозчик должен оформить маршрутную квитанцию, либо установить бортовое устройство, фиксирующее маршрут. Предполагалось, что с 15 апреля 2017 года тариф увеличится до 3,06 рубля за 1 км пути, но решение было пересмотрено. В итоге тариф составляет 1,91 рубля за 1 км. Власти также внедрили возможность постоплаты для пользователей системы, а также предоставили право вычета по транспортному налогу на сумму уплаченных в «Платон» сборов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.17

В Крыму водителей маршруток загонят в рамки маршрутов – до минуты. / Водителю самосвала, устроившему ДТП с поездом под Нижневартовском, «светит» до 7 лет. / На платных дорогах в России начнут штрафовать «зайцев». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Метки / Дальнобойщики против «Платона»

Кабмин предложил увеличить штрафы за неоплату по «Платону»

Тариф «Платона» скорректируют не раньше 2018 года

Правительство ужесточило контроль за дальнобойщиками

Срок эксплуатации федеральных трасс без ремонта вырос до 12 лет

Штрафы для дальнобойщиков по «Платону» могут вырасти в два раза

Дальнобойщики пошли против «Платона» в Верховный суд

Калужский губернатор выступил за введение регионального «Платона»

Дмитрий Медведев: Протесты против «Платона» преувеличены

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Транспорт, Дальнобойщики против «Платона»,

Новости партнеров

Транспорт, все новости

Москва /

Авиаколлапс в Москве: в аэропортах задержано и отменено почти 60 рейсов

Крым /

В Крыму водителей маршруток загонят в рамки маршрутов – до минуты

Югра /

Водителю самосвала, устроившему ДТП с поездом под Нижневартовском, «светит» до 7 лет

На платных дорогах в России начнут штрафовать «зайцев»

Крым /

В Крыму против тотального запрета на посещение зимнего Ай-Петри

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости