Дальнобойщики Забайкалья начали стачку, протестуя против «Платона»

В Забайкальском крае стартовала забастовка дальнобойщиков, протестующих против системы взимания платы за проезд большегрузов по федеральным автодорогам «Платон», сообщили в НКО «Объединение перевозчиков России». На данный момент на работу не вышли порядка 40 водителей. В ближайшие часы к ним намерены присоединиться коллеги, уточнили в организации.

Автоперевозчики требуют полной отмены «Платона» – системы взимания платы с грузовиков весом более 12 тонн. Кроме того, ОПР намерены выдвинуть своего кандидата на президентских выборах.

По словам регионального координатора «Объединенных перевозчиков России» Алексея Пляскина, климатические условия в Чите не позволяют бастовать на улице, поэтому водители поставят фуры в гаражи, передает «Тайга.инфо». Как писал «Новый День», водители уже бастовали, выражая несогласие с системой «Платон». Это произошло в конце марта. Тогда к всероссийской акции присоединились дальнобойщики из Читы, Улан-Удэ, Иркутска и Новосибирска.

Напомним, с 15 апреля тариф за проезд большегрузов по федеральным трассам должен был увеличиться с 1,53 до 3,06 рублей за 1 км. После встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с перевозчиками тариф проиндексировали лишь на четверть до 1,91 рубля за км. Дальнобойщики считают решение кабмина «подачкой».

Отметим, что общество защиты прав потребителей обратилось к Медведеву с просьбой не допустить не допустить кризиса снабжения продуктами питания в регионах. В организации считают, что из-за стачки дальнобойщиков угроза дефицита нависла над Новосибирской, Иркутской областями, Красноярским краем и Бурятией. Позднее новосибирское правительство опровергло эти данные, заявив, что регион полностью обеспечен продуктами первой необходимости.

Примечательно, что организатор сегодняшней стачки – НКО «Объединение перевозчиков России» (ОПР) – 1 декабря был включен в реестр НКО-иностранных агентов. ОПР возникла «в ходе борьбы за права грузоперевозчиков, которая началась после введения системы «Платон» 15 ноября 2015 года». Организация была создана для координации усилий наемных водителей и предпринимателей в транспортной сфере в разных регионах страны.

Председатель ОПР Андрей Бажутин заявил, что объединение не получает финансирования из-за рубежа, поэтому причины его включения в реестр НКО-иноагентов ему непонятны. «У нас была проверка. Из Минюста сегодня мне отзвонились и сообщили, что они направили нам материалы проверки. Мы материалы представили три дня назад, и за что это было произведено, мы так и не поняли, потому что никаких связей с иностранцами у нас нет вообще», – пояснил Бажутин.

Чита, Иван Гридин

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