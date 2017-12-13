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Среда, 13 декабря 2017, 12:44 мск

Екатеринбург

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Дальнобойщики объявили о новой стачке

Дальнобойщики объявили о новой стачке

Объединение перевозчиков России объявило о новой забастовке с 15 декабря. В этот день сторонники протестного движения автоперевозчиков не выйдут в рейсы.

Место сбора дальнобойщиков в Екатеринбурге уточняется. Как пояснил РИА «Новый День» один из руководителей регионального подразделения ОПР Андрей Гуров, организаторы выбирают стоянку так, чтобы силы ГИБДД не смогли ее заблокировать, окопав траншеей, как это случилось весной. Количество участников стачки Гуров также затруднился назвать.

Напомним, автоперевозчики требуют полной отмены «Платона» – системы взимания платы с грузовиков весом более 12 тонн. Кроме того, ОПР намерены выдвинуть своего кандидата на президентских выборах.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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