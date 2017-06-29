Правительство ужесточило контроль за дальнобойщиками

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому изменяется порядок взимания платы за вред, причиняемый федеральным автомобильным дорогам большегрузами массой свыше 12 тонн. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу говорится, что в настоящее время плата взимается либо на основании оформленной собственником транспортного средства маршрутной карты, либо на основании данных бортового устройства. Причем бортовым устройством пользуется более 85% собственников транспортных средств, однако водители зачастую просто отключают их.

Новые правила призваны повысить эффективность взимания платы и устранить подобного рода злоупотребления. «Внесенными изменениями регламентируется существующая техническая возможность системы взимания платы по восстановлению маршрута движения транспортного средства в случае недостаточности данных в отношении отдельных отрезков пути, пройденного транспортным средством (частичного отсутствия данных о маршруте движения), за которым закреплено бортовое устройство, при наличии информации о координатах других точек маршрута, пройденного транспортным средством, определенных на основании данных, полученных от бортового устройства либо от других объектов системы взимания платы», – отмечается в постановлении.

Напомним, что в России с ноября 2015 года действует система «Платон», обеспечивающая сбор платы с грузовиков за проезд по автотрассам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.06.17

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