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Среда, 24 апреля 2019, 16:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Крадут и портят: камеры и рамки «Платона» уничтожают по всей России

Неизвестные злоумышленники уничтожают видеокамеры и рамки системы «Платон» по всей России. Об этом сообщил представитель «Объединения перевозчиков России» Сергей Владимиров «Росбалту».

По его словам, подобные случаи зафиксированы в Мурманской и Ленинградской областей, Краснодарском и Ставропольском краях, Чите и на Сахалине. Представитель организации отметил, что первая информация о таких случаях вандализма появилась в 2016 году – через год после введения «Платона».

«Какие-то «народные мстители» уничтожают не только видеокамеры, но и рамки «Платона», – рассказал Владимиров, указав, что это «происходит повсеместно».

Один из последних случаев произошел на автодороге Южно-Сахалинск – Холмск. Две видеокамеры системы «Платон» были украдены ночью, в районе села Пятиречье. Сахалинские полицейские ищут возможных свидетелей хищений камер.

Система сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за пользование федеральными трассами «Платон» была запущена в России в ноябре 2015 года. Дальнобойщики выступали против новых поборов, организуя акции протеста по всей стране.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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