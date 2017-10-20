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Пятница, 20 октября 2017, 09:00 мск

российское информационное агентство 18+

Транспорт

Кабмин предложил увеличить штрафы за неоплату по «Платону»

Кабмин предложил увеличить штрафы за неоплату по «Платону»

Правительство РФ предложило увеличить размер штрафов для грузовиков за неоплату проезда по федеральным автотрассам. Согласно , внесенному в базу данных Госдумы, нежелание водителей участвовать в системе «Платон» обойдется в 20 тысяч рублей.

Поправки предлагается внести в статью КоАП «Несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

«Законопроектом предлагается увеличить административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о взимании платы с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, система «Платон» была введена в России два года назад. Водители большегрузов платят взносы в качестве компенсации за разрушение автодорог. В данный момент в системе значатся 905 тысяч грузовиков. В дорожный фонд «Платон» принес более 34 млрд рублей, которые были направлены на неотложный ремонт дорог в 40 городах и регионах страны.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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