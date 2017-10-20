Кабмин предложил увеличить штрафы за неоплату по «Платону»

Правительство РФ предложило увеличить размер штрафов для грузовиков за неоплату проезда по федеральным автотрассам. Согласно законопроекту, внесенному в базу данных Госдумы, нежелание водителей участвовать в системе «Платон» обойдется в 20 тысяч рублей.

Поправки предлагается внести в статью КоАП «Несоблюдение требований законодательства РФ о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн».

«Законопроектом предлагается увеличить административный штраф за нарушение законодательства Российской Федерации о взимании платы с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, система «Платон» была введена в России два года назад. Водители большегрузов платят взносы в качестве компенсации за разрушение автодорог. В данный момент в системе значатся 905 тысяч грузовиков. В дорожный фонд «Платон» принес более 34 млрд рублей, которые были направлены на неотложный ремонт дорог в 40 городах и регионах страны.

Москва, Зоя Осколкова

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