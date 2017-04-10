Депутаты Татарстана готовят отмену «Платона» / Соответствующий законопроект может быть внесен в Госдуму

Публикации за 10.04.17

В Госсовет Татарстана внесен законопроект об отмене системы взимания платы с большегрузов «Платон». После рассмотрения проекта закона профильным комитетом Госсовета и голосования он может быть направлен в Госдуму, сообщил автор документа, депутат Госсовета Татарстана Артем Прокофьев в интервью «Эхо Москвы». В пояснительной записке обращается внимание на то, что первые итоги работы «Платона» дают основания сомневаться в том, что он поможет улучшить состояние дорог. Кроме того, в документе указывается, что система «Платон» отрицательно влияет на транспортную отрасль и российскую экономику в целом.

«Мы проблемой «Платона» в госсовете занимались еще с 2015 года, проводили круглый стол, приглашали перевозчиков и в числе прочих рекомендаций отправляли в Госдуму предложение отменить «Платон». Эти требования были озвучены также на митингах, но по сути проигнорированы Госдумой, – рассказал Прокофьев. – В связи с повышением тарифа, проблема вновь обострилась, к нам обратились перевозчики, мы им обещали помощь, и в пятницу соответствующий законопроект был внесен в Госсовет». По его словам, документ «вносит изменения в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, бюджетный и налоговый кодекс, кодекс административных правонарушений – ту базу, на которой базируется «Платон».

Депутат подчеркнул, что причиной недовольства дальнобойщиков и появления законопроекта об отмене «Платона» является экономическая неэффективность этой системы.

«За год с ноября 2015 года «Платон» собрал 16,7 млрд рублей, при этом плата концессионеру составляет 10,6 млрд рублей, а выпадающие доходырегиональных дорожных фондов за год – 8,7 млрд тех (с учетом льгот по транспортным налогу за счет «Платона» – прим. редю), – пояснил он. – За первый год работы он не только вызвал протесты, проблемы в транспортной отрасли, но в том числе и экономически есть вопросы к этой системе». «И экономически все говорит о том, что ее (систему «Платон». – прим. ред.) надо убрать», – заключил депутат.

Парламентарий также отметил, что после рассмотрения законопроекта профильным комитетом и самим Госсоветом Татарстана, он может быть направлен в Госдуму.

Напомним, 27 марта дальнобойщики начали бессрочную забастовку с требованием отменить систему «Платон». Протестные акции водителей большегрузов, как согласованные властями, так и несанкционированные, стартовали в ряде регионов по всей России. Основная задача стачки – остановить грузопотоки, чтобы таким образом обратить внимание властей на свои проблемы. Большинство водителей фур выбрали форму «пассивной стачки» – они ставят машины вдоль дорог, то есть, прекращают перевозки.

Перевозчики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: 24 марта премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится лишь на четверть – до 1,91 рубля за километр, а не вдвое, как предполагалось ранее. Решение снизить тариф принял в четверг, 23 марта, глава правительства на встрече с представителями автоперевозчиков. Позже премьер поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

По данным лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, акции протеста дальнобойщиков в настоящее время проходят в более чем 80 регионах России. По его словам, на протестующих оказывается «беспрецедентное давление со стороны силовиков».

Казань, Светлана Петрова

Казань. Другие новости 10.04.17

В шаге от войны? Запад снова объединяется против России. / «От него только вред»: однопартийцы раскритиковали проект Милонова о соцсетях. Песков назвал инициативу «малореалистичной». / В Южной Осетии новый президент. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»