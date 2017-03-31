Росавтодор: половина протестующих в России дальнобойщиков разъехались / Эксперт: в бессрочной стачке заинтересованы только «нелегалы»

Публикации за 31.03.17

На территории России зафиксировано почти двукратное снижение числа регионов, в которых проводятся акции протеста водитель большегрузов против системы взимания платы за проезд по дорогам федерального значения «Платон». Такие данные получены в ходе межведомственного мониторинга заявленных на неделе акций.

В частности, в Росавтодоре сообщили, что на сегодняшний день отдельные группы активистов продолжают действовать только в десяти городах. Правоохранительные органы и местные власти ведут переговоры с организаторами акций скоплений большегрузов на обочинах трех дорог на территории Дагестана, Северной Осетии и Читы.

В ведомстве также отметили, что простаивающие в акциях грузовики в большинстве своем находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. В ряде случаев, как например, во Владикавказе, водители на месте стоянок большегрузов отсутствуют, а транспортные средства охраняют несколько активистов. Также были отмечены факты, предоставления организаторами для участников акций горячительных напитков, что делает их проведение в непосредственной близости от проезжей части опасным для жизни. Кроме того, сообщили в Росавтодоре, в Дагестане зафиксированы и расследуются факты нападения протестующих активистов на добросовестных дальнобойщиков.

Стоит также отметить, что розничные компании заявляют об отсутствии влияния на поставки товаров акций грузоперевозчиков. По данным перевозчиков, за последний год логистические компании увеличили парки большегрузов. В конкуренции с ними многие частники отказываются участвовать в акциях «простоя» и терять клиентов. Только на популярном среди дальнобойщиков портале Ati.su зарегистрировано более 30 тыс. машин, готовых выполнить доставку. Дальнобойщики по всем направлениям отзываются на заказы через онлайн-сервисы менее чем за полчаса, указали в ведомстве.

В целом за период с 27 по 30 марта на федеральных трассах отмечается стабильное передвижение грузовых автомобилей без снижения объемов перевозок.

Впрочем, акции протеста продолжаются. Так, бессрочная стачка дальнобойщиков началась утром 31 марта в Иркутске. Десятки большегрузов остановились около трассы М-53. «Нас тут все прибывает и прибывает. Машин 40, 50 или 60 уже. Требования: полная отмена «Платона», отмена транспортного налога, весовой контроль – под контроль общественности», – сообщил «Тайге.инфо» представитель местного отделения «Объединения перевозчиков России» Сергей Хмелёв.

По мнению экономиста Михаила Делягина, недовольство дальнобойщиков, например, Дагестана, вызывает вовсе не система «Платон». «Во-первых, тариф проиндексировали всего на 37 копеек. С 15 апреля будет 1,90 руб. вместо планируемых 3,06 руб. за километр. Во-вторых, если в «Платоне» дагестанские перевозчики зарегистрировали всего около тысячи большегрузов из порядка 20 тыс. существующих в республике, то как они могут оценивать влияние системы на рынок? Они просто нарушают закон и не платят», – приводит «МК» слова Делягина.

Эксперт уверен, что благодаря «Платону» государство получает доступ к информации о маршрутах, и, соответственно, объемам доходов дальнобойщиков. «По усредненным подсчетам выручка рынка автомобильных грузоперевозок достигает 6 трлн руб. ежегодно, а доход «серого» сегмента рынка может превышать треть от этой суммы. При этом незаконопослушным дальнобойщикам становится невыгодно демпинговать, они не могут работать в «серую». И им трудно быстро перейти на режим соблюдения закона», – пояснил эксперт.

По словам Делягина, «Платон» приняло большинство даже малых легально оформленных логистических компаний, потому что им выгодно исключение недобросовестных конкурентов, которые «экономят» на налогах.

Москва, Иван Гридин

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