Калужский губернатор выступил за введение регионального «Платона» / «Дальнобойщики убивают местные дороги»

Публикации за 17.05.17

В информационной повестке в очередной раз всплыла идея распространить действие системы «Платон» на региональные дороги. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов сегодня заявил, что власти регионов должны получить право взимать плату за проезд по некоторым региональным дорогам, имеющим особое значение, по аналогии с «Платоном», передает RNS. По его словам, это связано с возросшей нагрузкой после введения платы за проезд большегрузов по федеральным трассам.

«Наверное, региональные власти должны получить возможность на каких-то дорогах, особо напряженных и которые действительно важное значение имеют для региона, но в связи с введением платных, например, участков дорог и с введением системы «Платон» они получили дополнительные нагрузки, – цитирует издание слова губернатора. – Может быть, мы тоже должны были бы получить право взимать какую-то плату для того, чтобы эти дороги поддерживать в нормативном состоянии». «Пока мы такой возможности не имеем», – констатировал он.

Сразу после введения системы «Платон» в ноябре 2015 года Артамонов уже высказывался за то, чтобы действие системы «Платон» расширить на региональные дороги. Свое предложение он обосновывал неминуемым приведением в негодность местных дорог из-за увеличения нагрузки на них после того, как перевозчики, по его мнению, желая сэкономить, станут прокладывать маршруты в обход федеральных трасс. В ответ в Госдуме заявили, что власти не станут распространять действие «Платона» на региональные дороги.

В июле прошлого года этот вопрос актуализировали власти Краснодарского края, предложив узаконить действие системы сбора платежей с большегрузов «Платон» на региональных дорогах. Соответствующие поправки в Госдуму направило краевое заксобрание.

Осенью в ряде СМИ появилась информация о том, что глава Минтранса РФ Максим Соколов поддержал идею запуска региональных аналогов системы «Платон» по сбору платы с автоперевозчиков. Соответствующий законопроект, как отмечал «Коммерсантъ», уже внесен в Госдуму. Между тем в Минтрансе открестились от идеи введения регионального «Платона», заявив, что разработка такого законопроекта не ведется. По словам представителей Минтранса, идея внедрения системы, аналогичной «Платону», выдвигалась регионами ввиду необходимости ускорения темпов ремонта и развития региональных трасс. «Тем не менее, прежде, чем говорить о возможности введения такой системы в наших субъектах, необходимо посмотреть, как она зарекомендует себя на федеральных трассах в полноценном режиме. Только после этого можно будет делать выводы о необходимости и возможности дальнейшего распространения системы, в том числе, в регионах», – говорилось в сообщении министерства.

Система взимания платы с грузовиков с разрешенной максимальной массой 12 тонн в счет возмещения ущерба при движении по федеральным автодорогам, получившая название «Платон», заработала в России с 15 ноября 2016 года. Введение «Платона» вызвало массовое недовольство среди дальнобойщиков. Протестные акции проходили во многих регионах России.

Очередной всплеск протестов произошел этой весной: 27 марта дальнобойщики начали бессрочную забастовку с требованием отменить систему «Платон». Протестные акции водителей большегрузов, как согласованные властями, так и несанкционированные, проводились в ряде регионов по всей России. Основной задачей стачки была заявлена остановка грузопотоков, чтобы таким образом обратить внимание властей на свои проблемы. Большинство водителей фур выбрали форму «пассивной стачки» – они ставят машины вдоль дорог, то есть, прекращают перевозки.

Перевозчики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: 24 марта премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится лишь на четверть – до 1,91 рубля за километр, а не вдвое, как предполагалось ранее. Решение снизить тариф глава правительства принял накануне на встрече с представителями автоперевозчиков. Позже премьер поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

По данным лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, акции протеста дальнобойщиков в настоящее время прошли в более чем 80 регионах России. В то же время, по данным Росавтодора, на конец марта половина протестующих в России дальнобойщиков разъехались, а «отдельные группы активистов продолжают действовать только в десяти городах». В ведомстве также отметили, что простаивающие в акциях грузовики в большинстве своем находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В апреле стало известно, что депутаты Госсовета Татарстана готовят отмену системы «Платон». Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент. Отмечалось, что после рассмотрения проекта закона профильным комитетом Госсовета и голосования он может быть направлен в Госдуму. В пояснительной записке указывается на то, что первые итоги работы «Платона» дают основания сомневаться в том, что он поможет улучшить состояние дорог. Кроме того, в документе указывается, что система «Платон» отрицательно влияет на транспортную отрасль и российскую экономику в целом.

По данным Минтранса РФ, к настоящему моменту в дорожный фонд с помощью системы «Платон» собрано более 25,1 млрд руб. В ведомстве отчитались, что «за счет этих средств в 2016 году было отремонтировано более тысячи километров дорог в 40 городах и регионах, а также обеспечено софинансирование строительства 7 крупных мостов и реконструкции 24 аварийных путепроводов».

Москва, Светлана Петрова

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