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Транспорт

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Публикации за 22.05.17

Дальнобойщики пошли против «Платона» в Верховный суд / Они собирают деньги на адвокатов

Дальнобойщики пошли против «Платона» в Верховный суд Они собирают деньги на адвокатов

Дальнобойщики, выступающие за отмену системы сбора платежей за проезд большегрузов по федеральным автомобильным дорогам «Платон», готовят иск в Верховный суд (ВС) РФ. Сегодня, 22 мая, перевозчики планировали встретиться с представителями Минтранса. Однако чиновники ее отменили, пояснив, что конфликт и без того исчерпан, ведь дальнобойщики прекратили бастовать.

Как отмечает «», дальнобойщики прекратили забастовку, которая продолжалась с 27 марта. Единственным ее достижением, говорят они, стало согласие властей временно не повышать тариф по системе «Платон». Хотя сами перевозчики не считают это победой, отмечая, что «нам сделали скидку, одолжение». Издание пишет, что прекратить стачку и выйти на работу их вынудила нехватка денег. Но, подзаработав, они обещают начать новую акцию.

Пока же водители будут решать свои проблемы по-другому: скинувшись на адвокатов, они направят иск в ВС с требованием полной отмены «Платона». Перевозчики грозят, если на федеральном уровне не рассмотрят эффективность «Платона», будет третья волна протестов, но она накроет гораздо мощнее.

Впрочем, наблюдатели отмечают, что протестные акции не заимели эффекта. В них участвовали преимущественно изношенные грузовики, да и назвать акции массовыми можно с большой натяжкой и лишь в отдельных регионах.

Москва, Иван Гридин

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