Срок эксплуатации федеральных трасс без ремонта вырос до 12 лет

Ремонтировать дороги федерального назначения теперь будут каждые 12 лет, что на четыре года больше, чем было ранее. Капитальный ремонт будет производиться каждые 24 года. В правительстве считают, что это позволит сэкономить на ремонте и содержании трасс около 15 млрд рублей в год.

«Межремонтные сроки эксплуатации автомобильных дорог федерального значения с усовершенствованным типом покрытия увеличены до 12 лет, по капитальному ремонту – до 24 лет»,– говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Увеличение сроков эксплуатации касается дорог с I по IV категорию. Раз в 12 лет будет производиться комплексный ремонт. Кроме того, покрытие подлатают каждые два-три года, однако такие ремонтные работы затронут лишь верхние слои дорожного полотна.

В общей сложности в России около 51 тысячи километров автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Ранее в зависимости от категории трассы межремонтный интервал составлял от 4 до 8 лет. Капитальный ремонт производился каждые 10-18 лет. По подсчетам правительства, скорректированные нормативы позволят сэкономить около 15 млрд рублей в год.

Напомним, для того, чтобы найти средства на ремонт дорог правительство запустило в работу систему «Платон», взносы в которую производят грузовые перевозчики. Внедрение системы сопровождалось массовыми акциями протестов дальнобойщиков по всей стране. Несколько месяцев водители грузовиков бастовали и требовали отменить нововведение. Им удалось добиться обещаний от властей не повышать тарифы «Платона», однако грузоперевозчики не собираются останавливаться на достигнутом. Они намерены обратиться с требованием полной отмены системы в Верховный суд и уже объявили о начале сбора денег на адвокатов.

Накануне, стало известно, что Минтранс собирается увеличить штрафы для неплательщиков системы «Платон». По словам заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова, законопроект, который предусматривает повышение суммы штрафа до 20 тысяч рублей, уже находится на рассмотрении в правительстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.17

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