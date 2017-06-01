Штрафы для дальнобойщиков по «Платону» могут вырасти в два раза

Минтранс собирается увеличить штрафы для неплательщиков системы «Платон». По словам заместителя руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова, законопроект, который предусматривает повышение суммы штрафа до 20 тысяч рублей, уже находится на рассмотрении в правительстве.

«Вообще штрафы будут меняться. Этот документ готовится к внесению в Госдуму. Там, насколько мне известно, отмена повторности: сейчас в течение суток нельзя было налагать взыскание второй раз. И, насколько мне известно, повышается сумма штрафа до 20 тысяч рублей»,– рассказал Прончатов в кулуарах Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

В настоящее время первый штраф за проезд грузовиков по федеральным трассам без регистрации в системе «Платон» составляет 5 тысяч рублей, повторный – 10 тысяч рублей. В конце марта премьер-министр Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам разработать предложение по увеличению размера взыскания. В мае стало известно о том, что Минтранс согласовал с другими ведомствами законопроект, который предусматривает увеличение штрафа до 10 тысяч рублей за первичное нарушение.

Напомним, внедрение системы «Платон» сопровождалось массовыми акциями протестов дальнобойщиков по всей стране. Несколько месяцев водители грузовиков бастовали и требовали отменить нововведение. В мае перевозчики завершили стачку, объяснив, что прекратить акцию и выйти на работу их вынудила нехватка денег.

Единственным достижением забастовок, по словам водителей, стало согласие властей временно не повышать тариф за проезд. Хотя сами дальнобойщики не считают это победой, отмечая, что «нам сделали скидку, одолжение». Они намерены обратиться с требованием полной отмены «Платона» в Верховный суд и уже объявили о начале сбора денег на адвокатов. Не исключено, что увеличение штрафов спровоцирует новый виток массовых акций протестов.

Москва, Зоя Осколкова

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