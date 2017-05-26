Уральские дальнобойщики, бастующие против «Платона», готовят автопробег

Публикации за 26.05.17

Дальнобойщики, протестующие в Екатеринбурге против системы «Платон», подали заявку на проведение автопробега. Мероприятие водители большегрузов хотят провести 3 июня на ЕКАД.

Как сообщил NDNews.ru координатор Объединения перевозчиков России в Свердловской области Андрей Гуров, в документах указано 20 машин в качестве максимально возможного числа участников автопробега. Начать акцию планируют в 10 часов утра с 12 километра ЕКАД, далее – проследовать в сторону Московского тракта. Официального ответа от чиновников водители пока не получили, но предварительно им одобрили заявку.

Ранее уральские активисты записали видеообращение к Дмитрию Медведеву, в котором назвали его информацию о 480 протестующих в России дальнобойщиков лживой, так как только в Свердловской области в протесте участвуют более 600 машин. Основная часть бастующих в Екатеринбурге расположилась на ЕКАД – там водители стоят с 27 марта. В начале мая участников протеста огородили траншеей, кроме того, они заявляли, что полиция провела на днях задержания некоторых активистов.

«Платон» – система взимания платы с грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 т. Разработчиком и оператором «Платона» является компания РТИТС, которой владеет Игорь Ротенберг, а также структуры «Ростеха» и «РТ-Инвест». Согласно задумке властей, средства, собираемые с водителей, должны идти в федеральный бюджет и тратиться на ремонт и содержание дорог, а также на развитие транспортной инфраструктуры в целом.​

Бессрочные протесты дальнобойщиков в России начались 27 марта после того, как стало известно о введении с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. Согласно новым тарифам, за каждый километр водителям теперь придется заплатить на 25% больше, чем раньше. Оплата должна составить 1,91 руб. за 1 км, тогда как прежний тариф составлял 1,53 руб. за 1 км.

Среди заявленных целей акции: отмена системы «Платон», ликвидация транспортного налога, предоставление перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо, настройка режима труда и отдыха водителей под реалии России, а также отставка правительства.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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