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Публикации за 20.04.17

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества встали на сторону бастующих дальнобойщиков

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества встали на сторону бастующих дальнобойщиков

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества требуют услышать бастующих дальнобойщиков.

Как передает корреспондент РИА , рабочая группа по защите прав автомобилистов и других участников дорожного движения инициирует заседание Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека из-за протестов дальнобойщиков. Об этом сообщил член совета Игорь Юргенс, возглавивший эту рабочую группу.

Члены объединения настаивают: введение платы с большегрузов в рамках системы «Платон» и дальнейшее ее повышение является необоснованным обременением малого и среднего бизнеса в сфере грузоперевозок.

«Массовые коллективные действия владельцев большегрузных автомобилей, охватившие десятки регионов России, общее ухудшение состояния отрасли грузоперевозок являются результатом недостаточно продуманных мер, осуществляемых правительством и отраслевыми ведомствами», – говорится в заявлении рабочей группы. Негативный эффект от введения системы «Платон» усугубляется рядом других условий, затрудняющих нормальное развитие отрасли: проблемами, связанными с весогабаритным контролем перевозчиков, неадекватными штрафными санкциями и прочее. Кризис сектора грузоперевозок оборачивается тяжелыми последствиями и для трудовых отношений, приводит к снижению доходов и социальной защищенности наемных работников, уверены эксперты.

«Полагаем, что эти проблемы, как и события, связанные с протестными акциями перевозчиков, должны быть предметом серьезного внимания со стороны средств массовой информации, – продолжают авторы документа. – Федеральные телеканалы, избегающие любых упоминаний об акциях протеста, по сути дела, игнорируют справедливые требования тысяч людей, бедственное положение, в котором оказались многие из них».

В Рекомендациях Совета от 2 декабря 2015 года говорилось о том, что «содержащиеся в Президентских посланиях 2014 и 2015 годов требования не повышать нагрузку на бизнес, не вводить новые налоги и сборы, а, напротив, обеспечить простор для предпринимательской активности, должны стать дорожной картой для парламента и правительства», напоминают члены рабочей группы. Указывалось также на «высокую вероятность негативных социально-экономических последствий введения нового сбора: разорение большой части индивидуальных автоперевозчиков, рост цен на товары и услуги из-за роста транспортно-логистической составляющей и т.д.» К сожалению, все эти предположения, по сути дела, подтвердились, констатируют эксперты.

«Представляется целесообразным проведение в ближайшее время специального заседания Совета по проблемам разрешения конфликта в сфере грузоперевозок, – заключают члены рабочей группы. – Важно, чтобы данное заседание создало бы дополнительную площадку для переговоров представителей отраслевых ведомств (Минтранса, Росавтодора) и организаций перевозчиков (Объединения перевозчиков России, Ассоциации «Дальнобойщик», профессиональных союзов)».

Между тем, в Челябинской области водители фур продолжают бессрочную забастовку. Участники акции протеста сменили уже две площадки: сначала фуры стояли пикетом в Красноармейском районе. Когда дальнейшее проведение акции протеста власти отказались согласовывать, дальнобойщики переместились под Чебаркуль, теперь расположились на символической границе Европы и Азии недалеко от Златоуста. Проведение пикетов местные власти не согласовывают, поэтому забастовщикам приходится просто стоять на дорогах или платных стоянках.

Продолжает разворачиваться и интрига с административным преследованием организатора пикета – координатора Объединения перевозчиков России Сергея Малевского. Напомним, лидер дальнобойщиков обвиняется в организации несанкционированного пикета, так как участники акции не сняли с одной из фур флаг ОПР по окончании действия разрешения. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 27 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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