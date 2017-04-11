Россияне жалуются на рост цен и «бедные» прилавки из-за протестов дальнобойщиков / ОЗПП: обращения потребителей поступили из 34 регионов

Публикации за 11.04.17

Общество защиты прав потребителей (ОЗПП) «Общественный контроль» сообщило о жалобах населения России на снижение ассортимента в продовольственных магазинах и рост цен на отдельные продукты. С середины марта по сегодняшний день зарегистрировано более 100 соответствующих обращений граждан из 34 регионов РФ. Специалисты предупредили о возможных перебоях в поставках мяса, овощей и фруктов, бакалеи и средств гигиены, объяснив сложившуюся ситуацию продолжающейся третью неделю всероссийской акцией протеста дальнобойщиков против системы взимания платы «Платон».

Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» сегодня направило премьеру Дмитрию Медведеву обращение с призывом не допустить «надвигающийся кризис снабжения продуктами и товарами первой необходимости». В тесте послания говорится, что примерно за месяц специалисты ОЗПП зарегистрировали 116 обращений граждан из 34 регионов, в которых указываются как конкретные факты заметного снижения ассортимента продуктов питания в предприятиях розничной торговли, так и отмечается существенный рост цен на отдельные позиции. «Причем проявляется тенденция постоянного роста количества подобных обращений», – подчеркивают авторы письма.

Сложившуюся ситуацию общественники объясняют продолжающейся третью неделю «всероссийской стачкой водителей большегрузных автомобилей, в которую вовлечено значительное количество перевозчиков».

«Поскольку масштабы стачки, спровоцированной введением системы «Платон» растут, а реальных шагов, связанных с урегулированием ситуации, не предпринимается, на потребительском рынке в регионах, наиболее зависимых от внешних поставок продуктов питания, может сложиться критическая ситуация, связанная с ростом цен и обеспечением населения необходим ассортиментом», – не исключают специалисты ОЗПП.

В обращении общества говорится о возможных перебоях с поставками широкого круга продуктов питания: свинины, говядины, овощей, фруктов, муки, сахара, яиц, гречки, пшена, риса, гигиенических и моющих средств. При этом наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в республиках Дагестан, Карелия, Коми, Бурятия, Иркутской, Мурманской, Архангельской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Самарской областях, Красноярский, Хабаровском краях и Санкт-Петербурге, отмечают авторы письма.

ОЗПП в связи с этим прогнозирует подорожание продуктов питания и рекомендует потребителям «сделать запас необходимых продуктов длительного хранения и товаров повседневного спроса из нормы потребления на 2-3 месяца», чтобы «сэкономить средства семейного бюджета».

Ранее СМИ сообщали о первых последствия забастовки водителей большегрузов в Дагестане, где мелкие пекарни прекратили печь хлеб после исчерпания запасов муки.

Напомним, 27 марта дальнобойщики начали бессрочную забастовку с требованием отменить систему «Платон». Протестные акции водителей большегрузов, как согласованные властями, так и несанкционированные, стартовали в ряде регионов по всей России. Основная задача стачки – остановить грузопотоки, чтобы таким образом обратить внимание властей на свои проблемы. Большинство водителей фур выбрали форму «пассивной стачки» – они ставят машины вдоль дорог, то есть, прекращают перевозки.

Перевозчики не отказались от планов проведения забастовки, несмотря на то, что власти пошли им на уступки: 24 марта премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому тариф системы «Платон» с 15 апреля повысится лишь на четверть – до 1,91 рубля за километр, а не вдвое, как предполагалось ранее. Решение снизить тариф принял в четверг, 23 марта, глава правительства на встрече с представителями автоперевозчиков. Позже премьер поручил Минтрансу, МЭР и Минфину проработать вопрос введения скидок в системе «Платон» в зависимости от величины пробега автомобиля.

По данным лидера Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрея Бажутина, акции протеста дальнобойщиков в настоящее время проходят в более чем 80 регионах России. По его словам, на протестующих оказывается «беспрецедентное давление со стороны силовиков».

Москва, Светлана Петрова

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