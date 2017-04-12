В Совфеде проверят обоснованность системы «Платон» / Сенаторы усомнились в ее эффективности

Публикации за 12.04.17

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила проанализировать обоснованность и эффективность системы «Платон». «Дать поручение комитету по экономической политике, комитету по бюджету и финансовым рынкам рассмотреть заявление нашего коллеги Вячеслава Мархаева, разобраться в этом и проинформировать палату», – сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Ранее сенатор Мархаев обратился к спикеру Совфеда с просьбой поручить сделать анализ обоснованности и эффективности системы «Платон». По его словам, игнорировать протесты дальнобойщиков, недовольных «Платоном» уже нельзя. «Эта система вызывает только вопросы, на которые ни правительство, ни Минтранс отвечать не хотят или не могут», – сказал Мархаев.

«В России средства от «Платона» направляются на ремонт дорог, которые изначально не были рассчитаны на интенсивную эксплуатацию многотонными фурами. Тем самым мы ежегодно закладываем на ремонт и восстановление миллиарды денег, собранных от дальнобойщиков, вместо того, чтобы думать, как построить нормальные качественные дороги», – приводит «Интерфакс» слова сенатора.

Напомним, вчера стало известно, что россияне стали жаловаться на рост цен и «бедные» прилавки из-за протестов дальнобойщиков, недовольных системой взимания платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам «Платон».

Система «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Транспортные компании обязали регистрировать свои автомобили на сайте системы и перед выходом машины в рейс пополнять счет в личном кабинете. Для списания средств со счета перевозчик должен оформить маршрутную квитанцию либо установить бортовое устройство, фиксирующее маршрут с помощью спутника. Стоимость проезда километра пути по федеральным дорогам для большегрузов грузоподъемностью более 12 тонн составляет 1,53 рубля. С февраля 2016 года плата должна была вырасти до 3,06 рубля за километр, но повышение было отложено.

24 марта премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, из которого следует, что тариф «Платона» с 15 апреля будет проиндексирован на 25%, до 1,91 рубля за 1 км пути.

Москва, Иван Гридин

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